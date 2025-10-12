ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग, मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, छापेमारी से मचा हड़कंप

निरीक्षण के दौरान लगभग 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध और 40 किलो क्रीम पाई गई

FOOD SAFETY DEPARTMENT
रामनगर में मिलावटखोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 8:11 AM IST

2 Min Read
रामनगर: दीपावली को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रामनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की. टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर दूध, दही, पनीर और खोया के कुल 6 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है.

रामनगर एवं कालाढूंगी के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया मुख्यमंत्री, आयुक्त, अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन देहरादून के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया. दीपावली के दौरान मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने हल्दुआ चौकी और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी अभियान चलाया है.

टीम ने बाहरी क्षेत्रों से दूध, दही, पनीर और मावा लाने वाले वाहनों की गहन जांच की. इस दौरान हल्दुआ चेक पोस्ट पर दर्जनों वाहनों जिनमें सरकारी व निजी बसें, छोटा हाथी और अन्य सप्लाई वाहन शामिल थे को रोका गया. निरीक्षण के दौरान लगभग 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध और 40 किलो क्रीम पाई गई. इनमें से कुछ नमूनों में मिलावट की आशंका के चलते छह नमूने दूध, दही, पनीर और खोया लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं.

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया यह अभियान त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा किसी को भी जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा जो भी खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने जनता से अपील की कि वे त्योहारों पर मिठाइयां या दुग्ध उत्पाद खरीदते समय सतर्क रहें. केवल प्रमाणित प्रतिष्ठानों से ही सामान खरीदें. विभाग आने वाले दिनों में भी इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रखेगा. जिससे मिलावटखोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके. खाद्य अधिकारी ने कहां मुख्यमंत्री और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है. दीपावली पर मिलावटखोरों पर सख्त नजर रखी जा रही है.

रामनगर में मिलावटखोरखाद्य सुरक्षा विभागखाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाईFOOD SAFETY DEPARTMENT

