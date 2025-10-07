अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1900 किलो चीज और 40 किलो घी जब्त
चीज फैक्ट्री का माल गुजरात में भी सप्लाई होता था. फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
Published : October 7, 2025 at 3:59 PM IST
अजमेर: अजमेर के निकट पदमपुरा गांव में एक चीज फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर 1900 किलो चीज जब्त कर मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की है. फैक्ट्री से 40 किलो कथित नकली घी भी बरामद किया गया. इसे वनस्पति घी में एसेंस मिलाकर बनाया गया था. त्यौहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों को शुद्ध करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है.
खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पदमपुरा गांव में स्थित एक चीज फैक्ट्री का पहले भी निरीक्षण किया जा चुका था. इस बार दोबारा निरीक्षण के दौरान यहां काफी अनियमितताएं पाई गई. मौके से कलर और एसेंस भी बरामद हुए हैं.
शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बावजूद भी फैक्ट्री मालिक सुधार नहीं करता है, तो फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. फैक्ट्री से बरामद चीज और घी के नमूने ले लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा. प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी.
गुजरात में भी होती थी सप्लाई: निरीक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री में चीज और वनस्पति घी में एसेंस मिलाया जा रहा था. करीब 1900 किलो चीज और एसेंस युक्त घी मौके से बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री का माल अजमेर के साथ-साथ गुजरात में भी सप्लाई किया जाता था, जहां से ऑर्डर मिलते थे.