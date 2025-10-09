ETV Bharat / state

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा; 40 लाख का 250 ड्रम सड़ा हुआ अचार सीज, चोरी-छिपे हो रही थी सप्लाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि आसपास सप्लाई किया जा रहा 40 लाख रुपये का 250 ड्रम सड़ा हुआ अचार सीज किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
250 ड्रम सड़ा हुआ अचार सीज. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 9, 2025

हापुड़: जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. इसका खुलासा गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापे के दौरान किया. इस मामले की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मिली, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और छापा मारा.

250 ड्रम सड़ा गला अचार मिला: छापे के दौरान यहा बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुका सड़ा गला अचार मिला. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इतना खराब अचार देखकर हैरान रह गई. इसे धड़ल्ले से आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चालीस लाख रुपये का ढाई सौ ड्रम अचार सीज कर दिया.

जानकारी देते खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार (Video Credit: ETV Bharat)

चोरी छिपे बेचा जा रहा था खराब अचार: हापुड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि गढ़ रोड पटना मोड़ के पास स्थित नर्मदा फूड प्रोडक्ट आसपास के क्षेत्र में एक्सपायर हो चुका अचार बेचा जा रहा था. बताया जा रहा है कि करीब 5 साल पुराना अचार पूरी तरह खराब हो चुका था. कंपनी इसकी बिक्री कर रही थी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मिली थी सूचना: इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मिली. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नर्मदा फूड प्रोडक्ट पर छापा मारा. टीम ने अचार के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिये हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया की उनको सूचना मिली थी कि यहां पुराना एक्सपायर अचार रखा है.

अचार के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए: इसको बेचा जा रहा है. यहां पर लगभग ढाई सौ ड्रम अचार मिला. इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये है. पूरा अचार सीज कर दिया गया है. खराब अचार के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर भी छापा मारा जा रहा है.

