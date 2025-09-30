ETV Bharat / state

बड़ी कार्रवाई : चाकसू में व्यापारी के ठिकाने पर छापा, 1155 किलो सरसों तेल जब्त

कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ( ETV Bharat Chaksu )

जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने चाकसू के टिगरिया रोड स्थित एक फर्म पर कार्रवाई की गई. सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लगभग 1155 किलो मिलावटी सरसों तेल जब्त किया है. उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्व में जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की गई है. जानकारी करने पर पता चला कि त्योहारी सीजन में उक्त व्यापारी सुबह जल्दी 9 बजे तक तेल के टीन सप्लाई करके फैक्ट्री बंद कर देता था. जिस पर टीम ने सुबह 8 बजे फैक्ट्री पर पहुंच गई और फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बंद करने की तैयारी में था. टीम द्वारा निरीक्षण करने पर सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे, जिन पर कोई लेबल, निर्माण/उपयोग दिनांक, फैक्ट्री का नाम-पता अंकित नहीं था. इस प्रकार बिना नाम-पता अंकित किए सरसों तेल बेचा जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है और मिलावट का अंदेशा जाहिर करता है. पढ़ें : जयपुर में नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ढाई हजार किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री सीज