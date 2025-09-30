ETV Bharat / state

बड़ी कार्रवाई : चाकसू में व्यापारी के ठिकाने पर छापा, 1155 किलो सरसों तेल जब्त

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई. जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए, उन पर हुआ एक्शन. जानिए पूरा मामला...

Food Safety Department Action
कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम (ETV Bharat Chaksu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 1:36 PM IST

जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने चाकसू के टिगरिया रोड स्थित एक फर्म पर कार्रवाई की गई. सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लगभग 1155 किलो मिलावटी सरसों तेल जब्त किया है.

उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्व में जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की गई है. जानकारी करने पर पता चला कि त्योहारी सीजन में उक्त व्यापारी सुबह जल्दी 9 बजे तक तेल के टीन सप्लाई करके फैक्ट्री बंद कर देता था. जिस पर टीम ने सुबह 8 बजे फैक्ट्री पर पहुंच गई और फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बंद करने की तैयारी में था. टीम द्वारा निरीक्षण करने पर सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे, जिन पर कोई लेबल, निर्माण/उपयोग दिनांक, फैक्ट्री का नाम-पता अंकित नहीं था. इस प्रकार बिना नाम-पता अंकित किए सरसों तेल बेचा जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है और मिलावट का अंदेशा जाहिर करता है.

पहले भी नमूने अमानक पाए गए थे : डॉक्टर मित्तल ने बताया कि परिसर में एक टैंक में लगभग 300 लीटर सरसों तेल भरा हुआ था, जिसमें से टीन भरकर मार्केट में सप्लाई किए जा रहे थे. मौके पर टैंक में से 27 टीन भरवाए गए. मिलावट का अंदेशा होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सरसों तेल के नमूने लेकर 77 टीन में कुल 1155 किलो सरसों तेल को जब्त किया गया. पूर्व में भी उक्त फैक्ट्री से लिए गए सरसों तेल के नमूने अमानक पाए गए थे. जिनमें न्यायालय द्वारा जुर्माना कर दंडित किया गया था. टीम द्वारा पूछताछ में मनोज गुप्ता ने बताया कि आसपास के गांव में सप्लाई करता है.

फूड लाइसेंस नहीं : डॉक्टर मित्तल ने यह भी बताया कि कार्रवाई के दौरान सामने आया कि फैक्ट्री के पास खाद्य कारोबार करने हेतु अनिवार्य फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था. मौके पर टीम द्वारा टैंक के नोजल और पैकिंग मशीन को सील करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमानुसार कार्य नहीं करने पर मनोज गुप्ता को अग्रिम आदेशों तक फर्म में किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार नहीं करने हेतु पाबंद किया गया. फर्म को नोटिस जारी किया गया है. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे.

