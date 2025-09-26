ETV Bharat / state

जीएसटी रिफॉर्म में खामियां: आटे-मैदा पर जीएसटी तो व्यापारी कैसे बेचेगा सस्ती रोटी-ब्रेड, कैसे मिलेगा जनता को फायदा?

खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने जीएसटी रिफॉर्म में छोटे व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राहत देने की मांग की है.

GST Reforms
आटे-मैदा पर जीएसटी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
जयपुर: केंद्र सरकार ने हाल ही में कई वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती की है. सरकार का दावा है कि इस कदम से आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन कारोबारियों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यह बिना गहराई से सोचे-समझे लिया गया फैसला है. उनका मानना है कि इस तरह की घोषणाएं केवल राजनीतिक फायदे के लिए की जाती हैं, जबकि असल समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म में केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST कम की है. सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन आज राजस्थान में जो छोटे व्यापारी हैं, वे करीब 2 महीने का स्टॉक लेकर बैठे हैं. ऐसे में जो माल 12% या 18% GST में खरीदा गया है, उसे व्यापारी 5% में कैसे बेचेगा? यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है.

बाबूलाल गुप्ता, चैयरमेन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- पिछली सरकार घाटा छोड़कर गई, जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स बढ़ा

उन्होंने यह भी कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में लोगों को आसानी से छूट मिल रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा व्यापारी आसानी से छूट भी दे रहा है, क्योंकि उनके पास GST इनपुट का विकल्प है, लेकिन छोटी दुकान लेकर बैठे व्यापारी के पास ये विकल्प नहीं है.

आटा-मैदा पर जीएसटी: बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि नए जीएसटी प्रारूप में अन्य कई खामियां भी हैं, जैसे नोटबुक को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन नोटबुक में उपयोग आने वाले पेपर पर जीएसटी यथावत रखी गई है. ऐसे में व्यापारी पेपर से बने उत्पादों की कीमत बढ़ाने लगेंगे. इसके अलावा, रोटी, पिज्जा, ब्रेड पर GST हटा दी गई है, लेकिन आटा-मैदा पर GST बरकरार है. ऐसे में जीएसटी से जुड़ी जो खामियां हैं, उनको तुरंत दूर करने की ज़रूरत है.

जनता तक अधूरी राहत: बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि टैक्स दरें घटाने के बावजूद अक्सर उपभोक्ताओं तक इसका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता. व्यापारी पुराने स्टॉक पर भी नई दरें लागू नहीं करते, जिससे ग्राहक को उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है. इस वजह से राहत केवल कागजों पर ही रह जाती है. ऐसे में सरकार को जीएसटी के ढांचे और सिस्टम की खामियां दूर करने पर भी ध्यान देना होगा, तभी आम जनता को वास्तविक राहत मिल पाएगी.

TAGGED:

खाद्य पदार्थ व्यापार संघवस्तु एवं सेवा करGST ON FOOD ITEMSGST ON AUTOMOBILESGST REFORM

ETV Bharat Logo

