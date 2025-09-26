ETV Bharat / state

जीएसटी रिफॉर्म में खामियां: आटे-मैदा पर जीएसटी तो व्यापारी कैसे बेचेगा सस्ती रोटी-ब्रेड, कैसे मिलेगा जनता को फायदा?

जयपुर: केंद्र सरकार ने हाल ही में कई वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती की है. सरकार का दावा है कि इस कदम से आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन कारोबारियों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यह बिना गहराई से सोचे-समझे लिया गया फैसला है. उनका मानना है कि इस तरह की घोषणाएं केवल राजनीतिक फायदे के लिए की जाती हैं, जबकि असल समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म में केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST कम की है. सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन आज राजस्थान में जो छोटे व्यापारी हैं, वे करीब 2 महीने का स्टॉक लेकर बैठे हैं. ऐसे में जो माल 12% या 18% GST में खरीदा गया है, उसे व्यापारी 5% में कैसे बेचेगा? यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है. बाबूलाल गुप्ता, चैयरमेन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ. (ETV Bharat Jaipur)