महुआ थाने में फूड पॉइजनिंग का कहर, 25 से अधिक पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती
खीर खाने के बाद पुलिसकर्मियों को फूड पॉइजनिंग के लक्षण के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
Published : October 9, 2025 at 11:59 AM IST
दौसा : जिले के महुआ थाने में शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनाई गई खीर खाने के बाद पुलिसकर्मी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार करीब 25 से अधिक पुलिसकर्मी अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते महुआ जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. बताया जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मी मंगलवार रात ड्यूटी के बाद थाने में एक साथ बैठे थे और शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर बनाई गई थी.
महुआ थाना प्रभारी राजेंद्र मीना ने बताया कि फिलहाल केवल 4 से 5 पुलिसकर्मी ही फूड पॉइजनिंग से प्रभावित हुए हैं, बाकी सभी सामान्य हैं. इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है. जिले के पुलिस अधीक्षक ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. वहीं सभी पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. डॉक्टरों के मुताबिक अब अधिकांश पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर हैं.
इसे भी पढ़ें: राजधानी में बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन तो पुलिस लेगी एक्शन, उड़ाने से पहले जान लें ये नियम
शरद पूर्णिमा पर बनी खीर खाने से बिगड़ी तबीयत : रात को खीर खाने के बाद सभी पुलिसकर्मी अपने-अपने काम में व्यस्त हों गए. लेकिन कुछ घंटे बाद ही पुलिसकर्मियों को उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. धीरे-धीरे कई जवानों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत महुआ अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि सभी में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले हैं. इनमें से एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है.