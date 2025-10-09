ETV Bharat / state

महुआ थाने में फूड पॉइजनिंग का कहर, 25 से अधिक पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती

दौसा : जिले के महुआ थाने में शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनाई गई खीर खाने के बाद पुलिसकर्मी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार करीब 25 से अधिक पुलिसकर्मी अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते महुआ जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. बताया जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मी मंगलवार रात ड्यूटी के बाद थाने में एक साथ बैठे थे और शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर बनाई गई थी.

महुआ थाना प्रभारी राजेंद्र मीना ने बताया कि फिलहाल केवल 4 से 5 पुलिसकर्मी ही फूड पॉइजनिंग से प्रभावित हुए हैं, बाकी सभी सामान्य हैं. इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है. जिले के पुलिस अधीक्षक ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. वहीं सभी पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. डॉक्टरों के मुताबिक अब अधिकांश पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर हैं.