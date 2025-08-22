डूंगरपुर: प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. उन्होंने जिला परिषद के ईडीपी हॉल में रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और 'गिव अप' अभियान की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है.

उन्होंने सभी अधिकारियों को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाकर खाद्य अधिकारियों को मैदान में उतारने, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषा में करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने नई उचित मूल्य दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया की भी जानकारी ली. बैठक के बाद मंत्री गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 'गिव अप' अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 28 लाख 30 हजार 451 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा लिया है. इसमें डूंगरपुर जिले के 56 हजार 887 नाम भी शामिल हैं. मंत्री ने बताया कि 16 लाख ऐसे नाम हैं जो 'गिव अप' की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

पढ़ें: गिव अप अभियान का असर, 23 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, 51 लाख नए जुड़े

मंत्री ने बताया कि 'गिव अप' अभियान में सक्षम लोगों के नाम हटने के बाद जरूरतमंद व पात्र 57 लाख 10 हजार 386 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने से इन लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलने के साथ-साथ 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा. मंत्री ने कहा कि 'गिव अप' अभियान की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, लेकिन इसे और बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग स्वतः ही अपने नाम हटवा लें. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के पास चौपहिया वाहन मालिक व आयकर दाताओं की सूची मौजूद है. अगर 'गिव अप' अभियान में ऐसे लोग अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनसे आगे चलकर 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशि वसूली जाएगी.

पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाने की मंशा: पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाने के सवाल पर मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी.