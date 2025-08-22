ETV Bharat / state

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा बोले- अपात्र लोगों ने सरकारी योजना का लाभ नहीं छोड़ा तो होगी कार्रवाई - FOOD MINISTER SUMIT GODARA

खाद्य मंत्री गोदारा ने चेतावनी दी कि योजना का लाभ नहीं छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने एक साथ चुनाव की मंशा जताई.

Food Minister Sumit Godara
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read

डूंगरपुर: प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. उन्होंने जिला परिषद के ईडीपी हॉल में रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और 'गिव अप' अभियान की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है.

उन्होंने सभी अधिकारियों को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाकर खाद्य अधिकारियों को मैदान में उतारने, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषा में करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने नई उचित मूल्य दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया की भी जानकारी ली. बैठक के बाद मंत्री गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 'गिव अप' अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 28 लाख 30 हजार 451 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा लिया है. इसमें डूंगरपुर जिले के 56 हजार 887 नाम भी शामिल हैं. मंत्री ने बताया कि 16 लाख ऐसे नाम हैं जो 'गिव अप' की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

पढ़ें: गिव अप अभियान का असर, 23 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, 51 लाख नए जुड़े

मंत्री ने बताया कि 'गिव अप' अभियान में सक्षम लोगों के नाम हटने के बाद जरूरतमंद व पात्र 57 लाख 10 हजार 386 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने से इन लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलने के साथ-साथ 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा. मंत्री ने कहा कि 'गिव अप' अभियान की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, लेकिन इसे और बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग स्वतः ही अपने नाम हटवा लें. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के पास चौपहिया वाहन मालिक व आयकर दाताओं की सूची मौजूद है. अगर 'गिव अप' अभियान में ऐसे लोग अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनसे आगे चलकर 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशि वसूली जाएगी.

पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाने की मंशा: पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाने के सवाल पर मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी.

डूंगरपुर: प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. उन्होंने जिला परिषद के ईडीपी हॉल में रसद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और 'गिव अप' अभियान की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है.

उन्होंने सभी अधिकारियों को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाकर खाद्य अधिकारियों को मैदान में उतारने, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषा में करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने नई उचित मूल्य दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया की भी जानकारी ली. बैठक के बाद मंत्री गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 'गिव अप' अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 28 लाख 30 हजार 451 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा लिया है. इसमें डूंगरपुर जिले के 56 हजार 887 नाम भी शामिल हैं. मंत्री ने बताया कि 16 लाख ऐसे नाम हैं जो 'गिव अप' की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

पढ़ें: गिव अप अभियान का असर, 23 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, 51 लाख नए जुड़े

मंत्री ने बताया कि 'गिव अप' अभियान में सक्षम लोगों के नाम हटने के बाद जरूरतमंद व पात्र 57 लाख 10 हजार 386 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने से इन लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलने के साथ-साथ 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा. मंत्री ने कहा कि 'गिव अप' अभियान की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, लेकिन इसे और बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग स्वतः ही अपने नाम हटवा लें. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के पास चौपहिया वाहन मालिक व आयकर दाताओं की सूची मौजूद है. अगर 'गिव अप' अभियान में ऐसे लोग अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनसे आगे चलकर 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशि वसूली जाएगी.

पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाने की मंशा: पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ करवाने के सवाल पर मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ करवाना सरकार की मंशा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER GODARA IN DUNGARPURFOOD SECURITY ACTGIVE UP CAMPAIGNFOOD MINISTER SUMIT GODARA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.