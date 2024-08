ETV Bharat / state

बंद के दिन भी जारी रखा एक रुपए में भोजन देने का सिलसिला, एक ही समय में खिलाया 1500 को खाना - food for one rupee in Alwar

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 11 hours ago

एक ही समय में खिलाया 1500 को खाना ( Photo ETV Bharat Alwar )

एक ही समय में खिलाया 1500 को खाना (Video ETV Bharat Alwar) अलवर: शहर के बिजली घर सर्किल पर विजन संस्थान की ओर से चलाई गई एक रुपए में खाने की मुहिम भारत बंद के दिन भी जारी रही. विजन संस्थान की शुरुआत इसी मुहिम के साथ हुई थी कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे. विजन संस्थान की टीम ने बुधवार को भारत बंद के दौरान भी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया. यहां करीब एक ही समय में 1500 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया. विजन संस्थान की टीम के सदस्य हिमांशु शर्मा ने बताया कि यह मुहिम 1164 दिन से अलवर शहर के बिजली घर पर संचालित की जा रही है. यह मुहिम भारत बंद के दौरान भी जारी रही. इस दिन अलवर शहर में होटल ढाबे व नाश्ते की सभी दुकानें बंद हैं. इसी को देखते हुए टीम ने आज के दिन 1100 लोगों का खाना अतिरिक्त तैयार करवाया, ताकि जरूरतमंद लोगों को खाना मिल सके. अस्पताल में मरीजों के अटेंडेंट को भी खाने का इंतजाम नहीं था, इसीलिए आज यहां जरूरतमंद लोगों के खाने की व्यवस्था की गई.

पढ़ें: कुचामनसिटी में घर-घर निशुल्क टिफिन योजना का हुआ शुभारम्भ 1500 से ज्यादा लोगों ने खाया खाना: हिमांशु ने बताया कि विजन संस्थान की ओर से जारी एक रुपए में खाने की पहल में बुधवार को एक ही समय में 1500 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध कराया गया. यहां सुबह 10:30 बजे से लोगों के लिए खाना शुरू किया गया जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहा. ऐसी राजस्थान की पहली रसोई: शर्मा ने बताया कि संभवत: 1 रुपए में भोजन करवाने की यह राजस्थान की अपने प्रकार की पहली रसोई है, जिसमें इतनी कम कीमत पर लोगों को भरपेट खाना मिलता है. विजन संस्थान की ओर से इस रसोई की शुरुआत मई 2021 में की गई. इस रसोई के द्वारा अभी तक करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा चुका है. यहां पर जरूरतमंद लोगों को जन सहयोग से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है.