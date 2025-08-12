ETV Bharat / state

खाद्य विभाग ने पेट्रोल पंप किया सील , मिलावटी तेल बेचने की मिली थी शिकायत - FOOD DEPARTMENT SEALED PETROL PUMP

बलरामपुर में मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले पंप को सील कर दिया गया है.

Food department sealed petrol pump
खाद्य विभाग ने पेट्रोल पंप किया सील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read

बलरामपुर : बलरामपुर में मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले पंप को सील कर दिया गया है. जिला मुख्यालय के चांदो रोड पर जोगी पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल की शिकायत मिली थी. जिसके बाद खाद्यविभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप को सील कर दिया. लेकिन जब कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग की टीम से सवाल पूछा गया तो अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए.

मिलावटी पेट्रोल पंप सील : जानकारी के मुताबिक सोमवार रात बलरामपुर के जोगी पेट्रोल पंप में कुछ लोग अपने वाहन में पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे. जहां उन्हें मिलावटी पेट्रोल का संदेह हुआ. इसके बाद लोगों ने खाद्य विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया.

अफसर कार्रवाई को लेकर दे रहे गोलमोल जवाब : इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी विनय कुजूर ने फोन के माध्यम से बताया कि मिलावटी पेट्रोल बेचने की शिकायत मिलने पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है. लेकिन उन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी. गोल मोल जवाब देते हुए सवालों से बचते रहे.

मिलावटी पेट्रोल बेचकर ग्राहकों के साथ धोखा : आपको बता दें कि बलरामपुर के पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल बेचकर ग्राहकों और आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा था. इसकी शिकायत भी लगातार मिल रही थी लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे. लेकिन बीती रात मिलावटी पेट्रोल ग्राहकों को देने की शिकायत खाद्य विभाग की टीम से की गई.जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को सील किया गया.

धर्मांतरण की NO ENTRY, गांव की सीमाओं पर लगे बोर्ड, पास्टर पादरियों का प्रवेश बंद


धमतरी ट्रिपल मर्डर, ढाबा में खाना खाने रायपुर से पहुंचे 3 दोस्तों की हत्या


मेडिकल स्टोर कर्मचारी ने की 70 लाख की हेराफेरी, सारा पैसा IPL सट्टेबाजी में गंवाया

बलरामपुर : बलरामपुर में मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले पंप को सील कर दिया गया है. जिला मुख्यालय के चांदो रोड पर जोगी पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल की शिकायत मिली थी. जिसके बाद खाद्यविभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप को सील कर दिया. लेकिन जब कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग की टीम से सवाल पूछा गया तो अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए.

मिलावटी पेट्रोल पंप सील : जानकारी के मुताबिक सोमवार रात बलरामपुर के जोगी पेट्रोल पंप में कुछ लोग अपने वाहन में पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे. जहां उन्हें मिलावटी पेट्रोल का संदेह हुआ. इसके बाद लोगों ने खाद्य विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया.

अफसर कार्रवाई को लेकर दे रहे गोलमोल जवाब : इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी विनय कुजूर ने फोन के माध्यम से बताया कि मिलावटी पेट्रोल बेचने की शिकायत मिलने पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है. लेकिन उन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी. गोल मोल जवाब देते हुए सवालों से बचते रहे.

मिलावटी पेट्रोल बेचकर ग्राहकों के साथ धोखा : आपको बता दें कि बलरामपुर के पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल बेचकर ग्राहकों और आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा था. इसकी शिकायत भी लगातार मिल रही थी लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे. लेकिन बीती रात मिलावटी पेट्रोल ग्राहकों को देने की शिकायत खाद्य विभाग की टीम से की गई.जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को सील किया गया.

धर्मांतरण की NO ENTRY, गांव की सीमाओं पर लगे बोर्ड, पास्टर पादरियों का प्रवेश बंद


धमतरी ट्रिपल मर्डर, ढाबा में खाना खाने रायपुर से पहुंचे 3 दोस्तों की हत्या


मेडिकल स्टोर कर्मचारी ने की 70 लाख की हेराफेरी, सारा पैसा IPL सट्टेबाजी में गंवाया

For All Latest Updates

TAGGED:

SELLING ADULTERATED OILPETROL PUMP COMPLAINT RECEIVEDपेट्रोल पंपजोगी पेट्रोल पंपFOOD DEPARTMENT SEALED PETROL PUMP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.