सोनीपत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की रेड से हड़कंप, इस वजह से कई राशन डिपो पर पड़े छापे - RAID ON SONIPAT RATION DEPOT

सोनीपत राशन डिपो पर छापेमारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 17, 2025 at 11:16 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 11:32 AM IST 2 Min Read

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में देर रात राशन डिपो पर छापेमारी की गई. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने गांव जाखौली व पाबसरा में छापेमार कार्रवाई की है.राशन डिपो संचालक एक लाइसेंस पर पांच जगह स्टॉक कर राशन वितरित करता था. स्टॉक की अब तक की जांच में गेहूं, चीनी व तेल कम मिला और बाजरा ज्यादा मिला है. मामले में टीम पूरी कार्रवाई करेगी. वहीं, विभाग की इस कार्रवाई से अन्य डिपो होल्डर्स में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है. विभाग अब अनियमितता बरतने वाले डिपो होल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है. 'छापेमारी के दौरान राशन में गड़बड़ी': खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को शिकायत मिली थी कि पाबसरा में डिपो होल्डर के स्टॉक में गड़बड़ी है. जिस पर निरीक्षक नवीन पालीवाल के साथ उप निरीक्षक मंदीप व अजय की टीम ने कार्रवाई की. टीम बुधवार रात को पाबसरा गांव में जांच करने पहुंची. वहां कई गड़बड़ी सामने आई. एक मशीन पर 23 किलो चीनी, 102 किलो बाजरा व 182 लीटर सरसों का तेल ज्यादा मिला है. उसके बाद टीम गांव जाखौली में पहुंची. वहां पर चार स्थानों पर स्टॉक किया गया था. जहां पर 3564 किलो गेहूं व 31 किलो चीनी कम मिली. बाजरा 362 किलो अधिक मिला है. इस डिपो पर टीम को 275 लीटर सरसों का तेल कम मिला है. 'गहनता से होगी जांच': निरीक्षक नवीन पालीवाल ने अंदेशा जताया कि डिपो धारक ने कार्ड धारकों के अंगूठे लगवाने के बाद राशन नहीं दिया होगा. जिसके कारण स्टॉक कम या ज्यादा मिला है. अभी इसकी गहनता से जांच की जा रही है. इस क्षेत्र के निरीक्षक को भी जांच में शामिल किया जाएगा. स्टॉक रजिस्टर व वितरण रिकॉर्ड की गहनता से जांच की जा रही है.

