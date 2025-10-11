ETV Bharat / state

सिंगर मामे खान बोले-राजस्थान का एंथम होगा बंजारा झूम, जानिए जोधपुर से लिंक...

जोधपुर: लोक गायक से बालीवुड सिंगर बने मामे खान ने कहा कि 'मैं आज जो भी हूं, जो हमारे लोक संगीत की वजह से हूं, इसलिए इस संगीत को नहीं छोड़ सकता. हां, समय के साथ बदलाव करता रहता हूं, जिससे यह बना रहे'. जोधपुर में अपने नए गाने बंजारा झूम के रिलीज पर शनिवार को मामे खान ने बताया कि यह गाना एक तरह से राजस्थान का एंथम होगा. इस गाने को ठेठ राजस्थानी गाने 'चम चम चमक चूंदड़ी बंजारा' के साथ जोड़ा गया हैं. आज यह मौका है कि जोधपुर में इस गाने को रिलीज कर रहा हूं क्योंकि यह गाना पूरी तरह से जोधपुर में ही फिल्माया है. इस गाने में पूरा जोधपुर रचा बसा है. इस गाने में राजस्थान का खानपान, पहनावा समेत पूरी संस्कृति शामिल की है. इस गाने को सुनने से पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. हमने इस तरह से इसे बनाया है.

राजस्थान की वजह से कांस गया: मामे खान ने बताया कि 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में मेरे जाने की वजह हमारा यह लोक संगीत ही था. राजस्थानी साफे के साथ उस रेड कार्पेट पर चलना मेरे लिए गर्व की बात थी. एआर रहमान, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दिकी जैसे कलाकारों के साथ मुझे वहां मौका मिला. वहां मैने अपने मांगणियार संगीत की प्रस्तुति दी. यह अनुभव बहुत रोमांचक था.