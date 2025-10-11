ETV Bharat / state

सिंगर मामे खान बोले-राजस्थान का एंथम होगा बंजारा झूम, जानिए जोधपुर से लिंक...

मांगणियार गायक मामे खान ने कहा कि वे कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने की वजह हमारा लोक संगीत ही था.

Singer Mame Khan
सिंगर मामे खान (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: लोक गायक से बालीवुड सिंगर बने मामे खान ने कहा कि 'मैं आज जो भी हूं, जो हमारे लोक संगीत की वजह से हूं, इसलिए इस संगीत को नहीं छोड़ सकता. हां, समय के साथ बदलाव करता रहता हूं, जिससे यह बना रहे'. जोधपुर में अपने नए गाने बंजारा झूम के रिलीज पर शनिवार को मामे खान ने बताया कि यह गाना एक तरह से राजस्थान का एंथम होगा. इस गाने को ठेठ राजस्थानी गाने 'चम चम चमक चूंदड़ी बंजारा' के साथ जोड़ा गया हैं. आज यह मौका है कि जोधपुर में इस गाने को रिलीज कर रहा हूं क्योंकि यह गाना पूरी तरह से जोधपुर में ही फिल्माया है. इस गाने में पूरा जोधपुर रचा बसा है. इस गाने में राजस्थान का खानपान, पहनावा समेत पूरी संस्कृति शामिल की है. इस गाने को सुनने से पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. हमने इस तरह से इसे बनाया है.

राजस्थान की वजह से कांस गया: मामे खान ने बताया कि 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में मेरे जाने की वजह हमारा यह लोक संगीत ही था. राजस्थानी साफे के साथ उस रेड कार्पेट पर चलना मेरे लिए गर्व की बात थी. एआर रहमान, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दिकी जैसे कलाकारों के साथ मुझे वहां मौका मिला. वहां मैने अपने मांगणियार संगीत की प्रस्तुति दी. यह अनुभव बहुत रोमांचक था.

सिंगर मामे खान (ETV Bharat Jodhpur)

राजस्थानी को प्रमोशन की जरूरत: एक सवाल पर खान ने कहा, राजस्थानी भाषा के गीत पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, लेकिन जरूरत राजस्थानी को प्रमोट करने की है. राजस्थानी फिल्मों की संख्या कम हुई है. हमारे कलाकार जो अन्य जगह पर काम कर रहे हैं, उनको अपने माटी के लिए भी कुछ करना चाहिए. मारवाड़ की गायकी लोक गायकी मानी जाती है, लेकिन यहां मांड जैसा गायन क्लासिकल है.

