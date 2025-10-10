छत्तीसगढ़ी लोकधुनों को विदेश में दिलाई पहचान, लोक गायिका गरिमा दिवाकर की कहानी उनकी जुबानी
छत्तीसगढ़ की लोकधुन को विदेश तक पहुंचाने वाली गरिमा चंद्राकर ने अपने अनुभव ईटीवी भारत से साझा किए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2025 at 2:39 PM IST
चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
रायपुर : छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उठी लोकधुन जब मंच पर गूंजती हैं, तो ना सिर्फ कान को सुकून देती हैं, बल्कि दिल की गहराईयों में उतर जाती है. इन्हीं लोकधुनों को देश-विदेश तक पहुंचाने वाली एक जानी-मानी आवाज हैं गरिमा दिवाकर की. बचपन से ही अपने पिता संतोष दिवाकर से संगीत की शिक्षा लेने वाली गरिमा आज छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी हैं.
ईटीवी भारत से अनुभव किए साझा : हाल ही में गरिमा "रसिया" में लोकगीत गाकर आयी हैं. वे अपनी मौसी के घर बलौदाबाजार आईं थी.इस दौरान गरिमा दिवाकर ने ETV भारत से लोकगीतों को लेकर चर्चा की. जिसमें उन्होंने अपने बचपन के अनुभव, पिता संतोष दिवाकर से मिली संगीत की प्रेरणा, संघर्ष की कहानी, लोकसंगीत की अहमियत और युवाओं के लिए अपने संदेश को साझा किया.
पिता से मिली संगीत की प्रेरणा : गरिमा दिवाकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा था. उनके पिता संतोष दिवाकर रेडियो और दूरदर्शन के चर्चित कलाकार थे. घर में अक्सर रियाज और सुरों का माहौल रहता था. छोटी गरिमा उसी माहौल में पली-बढ़ीं. वे बताती हैं. पापा जब हारमोनियम बजाते और गुनगुनाते, मैं उनके पास बैठकर ताल से ताल मिलाती. धीरे-धीरे संगीत मेरी आदत और फिर मेरी पहचान बन गया.
बचपन से सीखने की ललक : गरिमा के मुताबिक उनके लिए संगीत सीखना कभी औपचारिक क्लासरूम की तरह नहीं रहा. यह एक जीवनशैली थी, जिसे उन्होंने बचपन से अपनाया. पिता की छत्र-छाया में उन्होंने लोकगीतों की बारीकियां सीखी. लोकगीतों की बोली में छत्तीसगढ़ की धरती की खुशबू, खेत-खलिहानों की लय और गांवों की संस्कृति बसी हुई थी. यही सब गरिमा के सुरों में भी झलकता है.
दादा की गोद में बैठकर दी पहली प्रस्तुति : गरिमा दिवाकर के लिए संगीत का सफर आसान नहीं रहा. शुरुआत में उन्हें लोगों के बीच सिर्फ ‘संतोष दिवाकर की बेटी’ के रूप में पहचाना जाता था. लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी. उन्होंने छोटे आयोजनों में गाना शुरू किया और धीरे-धीरे मंच बड़ा होता गया. उन्हें पहला मौका तीन साल की उम्र में मिला. गरिमा ने ETV भारत को बताया. वे जब 3 साल की थी तब मेले में पहली बार अपने दादा जी की गोद मे बैठ के गाना गायी थी, गाने की आवाज जब मेले में आए दर्शकों तक पहुंचना और तालियों की गूंज सुनना. ये उनके जीवन का अहम मोड़ था.उस दौरान मेले में आये सभी लोगों ने उन्हें तोहफे दिए थे.जो एक यादगार पल था.
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान : 225 ग्राम पंचायत कुप्रथा से आजाद, जानिए कैसे बदली सामाजिक सोच
करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित