रामनगर: उत्तराखंड अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए जाना जाता है. यहां के हर त्योहार का संबंध कहीं न कहीं प्रकृति, कृषि और लोकजीवन से जुड़ा हुआ है. इन्हीं पर्वों में से एक है घी संक्रांति, जिसे घ्यू त्यार, ओलगिया या कन्या संक्रांति भी कहा जाता है. यह पर्व भाद्रपद माह की संक्रांति को मनाया जाता है. इसे उत्तराखंड के लोक पर्वों में विशेष स्थान मिला हुआ है. आज यह पर्व प्रदेशभर में मनाया जा रहा है.

त्योहार की पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यता: घी संक्रांति का पर्व कृषि और पशुपालन प्रधान समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है. पहाड़ों में यह समय बरसात का होता है, जब धान और मक्के की खेती अपनी गति पकड़ती है. इस समय पशु पालक अपनी गाय-भैंसों की देखभाल करते हैं.

गाय-भैंसों से निकले दूध-घी का उपयोग ज्यादा मात्रा में होने लगता है. घी को समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन घी का सेवन करने से शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है. आने वाले समय में सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है.

ओलगिया की परंपरा: घी संक्रांति को ओलगिया नाम इसलिए मिला, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से जमींदार, घर-मालिक और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने वाले हलिया (हल चलाने वाले) और ढकुरिया (अन्य मजदूरों) को ओलग यानी भेंट देते थे. यह भेंट अनाज, कपड़े या घी के रूप में दी जाती थी, इसी कारण यह पर्व सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने वाला पर्व माना जाता है.

ताजातरीन घी (फोटो- ETV Bharat)

पर्व से जुड़ी विशेष परंपराएं: इस दिन लोग खासतौर पर घी और च्यूड़ा या चूड़ा (चावल) का सेवन करते हैं, च्यूड़ा (चूड़े) को घी और दही के साथ खाया जाता है. घर-घर में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. कई जगह मक्के की रोटी पर घी और भांग की चटनी लगाकर खाने की परंपरा है.

घी संक्रांति के दिन बच्चे और बुजुर्ग सभी सुबह उठकर नहाने के बाद शरीर पर घी का लेप करते हैं. इसे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद और लाभकारी माना जाता है. कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एक-दूसरे को घी, दही और दूध भेंट भी करते हैं. इस तरह से यह पर्व खासकर पहाड़ों पर पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है.

स्वास्थ्य और वैज्ञानिक महत्व: बरसात के मौसम में जब वातावरण नम और ठंडा होने लगता है, तब शरीर को ज्यादा ऊर्जा और गर्माहट की जरूरत पड़ती है. आयुर्वेद के अनुसार घी शरीर में ओज और बल को बढ़ाता है. यही कारण है कि इस पर्व पर घी के सेवन को विशेष महत्व दिया गया है. घी में पाए जाने वाले पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत करते हैं और पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखते हैं.

घ्यू त्यार (फोटो- ETV Bharat GFX)

आधुनिक दौर में बदलती परंपराएं: समय के साथ जहां गांवों से पलायन बढ़ा है. वहीं, पर्वों की रौनक भी कुछ हद तक कम होती जा रही है, लेकिन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में अब भी यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. शहरी क्षेत्रों में भी लोग इस दिन परिवार के साथ पारंपरिक भोजन बनाकर पर्व को जीवित रखने की कोशिश करते हैं.

घी संक्रांति केवल भोजन या दान देने का पर्व नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर चलना ही असली समृद्धि है. घी संक्रांति पर्व लोगों को आपसी भाईचारे, स्वास्थ्य और परंपरा से जोड़ने वाला पर्व है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक सहेजकर रखना हमारी जिम्मेदारी है.

