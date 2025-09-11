ETV Bharat / state

90 डिग्री ब्रिज मामला: जब ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के निर्देशानुसार ही काम किया फिर उस पर क्यों की गई कार्रवाई?

भोपाल के ऐशबाग एरिया में 90 डिग्री ब्रिज मामला ( ETV Bharat )

Published : September 11, 2025 at 2:01 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 2:08 PM IST

जबलपुर: भोपाल के ऐशबाग एरिया में बने 90 डिग्री का फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के मामले में बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के निर्देशों के अनुसार ही काम किया है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों की गई? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेव तथा जस्टिस विनय सराफ युगलपीठ के समक्ष बुधवार को मैनिट (MANIT) के प्रोफेसर की रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि निर्धारित नक्शे के अनुसार फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण 118 तथा 119 डिग्री के बीच है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने तथा अपलोड करने के आदेश दिए हैं. ठेकेदार कंपनी को 2021-22 में मिला था ऐशबाग एरिया में फ्लाईओवर निर्माण का ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट किए जाने के खिलाफ ठेकेदार पुनीत चड्ढा की तरफ से याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि ऐशबाग एरिया में फ्लाईओवर निर्माण का ठेके उनकी कंपनी को साल 2021-22 में मिला था. फ्लाईओवर का निर्माण 18 माह में किया जाना था. ब्रिज का जीएडी सरकारी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया था. बाद में साल 2023 तथा 2024 में जीएडी में संशोधन किया गया. सरकारी एजेंसी के जरिए उन्होने ब्रिज का निर्माण किया था. सरकार ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का किया था गठन

