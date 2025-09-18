ETV Bharat / state

'अयोध्या में बिना अनुमति ड्रोन और ऑनलाइन खरीदे खिलौनों को उड़ाने पर प्रतिबंध'; SSP ने कहा- अफवाहों पर न दें ध्यान

एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने अयोध्या के लोगों से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं, खासकर चोरी और ड्रोन कैमरों के बारे में. उन्होंने बताया, कि बिना अनुमति के ड्रोन संचालन करना अवैध है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अयोध्या : रामनगरी में ड्रोन और उड़ने वाले खिलौनों के उड़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एसएसपी के मुताबिक, बिना अनुमति के कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन उपलब्ध उड़ने वाले खिलौने भी इस नियम के तहत आते हैं और बिना अनुमति के उनका उपयोग करना अपराध है. उन्होंने डायल 112 पर आई सूचनाओं की जांच की जा रही है और अधिकांश मामलों में ये सूचनाएं भ्रमित पाई गई हैं.





वहीं जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि हम लोगों ने चेकिंग कराई है और पुलिस द्वारा एक्शन भी लिया गया है. गश्त भी हम लोग करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है. जो भी अफवाह फैलाई गई थी वह निराधार रही और जनपद में कोई भी घटना नहीं हुई.

दरअसल, जनपद में इन दिनों ड्रोन और चोरी की अफवाहों को लेकर पूरे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हैं. ग्रामीण इलाकों में लोग हिंसा पर उतर आये हैं. ताजा मामला बीती रात को हुआ. स्थानीय निवासी विजय कुमार ने बताया कि थाना खंडासा क्षेत्र के एक गांव में पलिया लोहनी के रहने वाले एक व्यक्ति अपनी बहन के घर जा रहे थे. गांव पहुंचते ही कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और पिटाई कर दी थी. घटना की जानकारी रिश्तेदारों तक पहुंची. उनके मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनकी भी पिटाई कर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.



