एक साल में ही दम तोड़ गई देहरादून-पिथौरागढ़ विमान सेवा, फ्लाई बिग ने बंद की उड़ान
देहरादून-पिथौरागढ़ विमान सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है, जिससे आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
पिथौरागढ़: प्रदेश की राजधानी देहरादून को सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से जोड़ने वाली विमान सेवा एक साल के अंदर ही बंद हो गई. इस हवाई सेवा के बंद होने से सीमांत क्षेत्र के लोगों को बड़ा झटका लगा है. पिछले 14 दिन से विमान सेवा बंद है और इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद भी कम है. फ्लाई बिग अब अपना विमान नहीं उड़ाएगी. अब नई कंपनी की तरफ से विमान संचालित करने की बात हो रही है.
राजधानी देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच बीते साल सितंबर 2024 से 19 सीटर विमान का संचालन शुरू हुआ था. इस सेवा का दुर्गम जिले पिथौरागढ़ के लोगों के साथ ही पर्यटकों को लाभ मिल रहा था, लेकिन यह सेवा एक साल में ही जवाब दे गई.
जानकारी के मुताबिक फ्लाई बिग कंपनी ने इस सेवा को हमेशा के लिए बंद कर दिया है. अब नई कंपनी इस रूट पर विमान का संचालन करेगी. पिथौरागढ़ एक महीने पहले किए गए टिकट भी कैंसिल हो रहे हैं, इससे सीमांत के लोग परेशान हैं. अब जिले के लोगों को बदहाल सड़क से देहरादून आवाजाही करने के लिए टैक्सी या रोडवेज का सहारा लेना होगा. देहरादून से टैक्सी और बस से पहुंचे में 15 घंटे से अधिक का समय लगते है.
दीपावली पर घर लौटे रहे लोगों की परेशानी: दीपावली पर्व पर देहरादून से पिथौरागढ़ और यहां से अन्य शहरों के लिए जाने वाले प्रवासियों ने विमान सेवा का टिकट बुक किया था, लेकिन अब उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. दीपावली तक नया विमान नहीं उड़ेगा. ऐसे में प्रवासियों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी.
पिथौरागढ़-देहरादून पिथौरागढ़ रूट पर विमान सेवा बंद है. अब नई कंपनी विमान का संचालन करेगी, जल्द विमान सेवा शुरू होगी.
डॉ. दीपक सैनी, एयरपोर्ट मैनेजर, नैनी सैनी एयरपोर्ट
हेली सेवा पर्यटन को दे रही थी बढ़ावा: पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच चल रही हेली सेवा जिले के पर्यटन को बढ़ावा दे रही थी, जिससे पर्यटन व्यवसाई भी खुश थे. पिथौरागढ़ जिले में पर्यटन स्थल मुनस्यारी, आदि कैलाश, ऊं पर्वत, पाताल भुवनेश्वर, चौकोडी घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हेली सेवा का लाभ ले रहे थे, लेकिन अचानक सेवा बंद होने से जहां पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वही पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है.
वर्तमान हेलीकॉप्टर सेवाएं:
- पिथौरागढ़-अल्मोड़ा Heritage Aviation ने पिथौरागढ़ गढ़ और अल्मोड़ा के बीच दैनिक हेली सेवा शुरू की है. यह सेवा प्रतिदिन दो उड़ान भरती है. जिसका किराया लगभग ₹2,500 प्रति व्यक्ति है. पहली फ्लाइट पिथौरागढ़ से सुबह 10:00 बजे रवाना होती है और दूसरी दोपहर 1:40 बजे. लौटने वाली उड़ानें अल्मोड़ा से 10:20 और 2:05 बजे हैं.
- हल्द्वानी-पिथौरागढ़-मुनस्यारी एक सेवा हेलीकॉप्टर से है. पिथौरागढ़ के लिए किराया ₹3,000 प्रति व्यक्ति मुनस्यारी के लिए किराया ₹3,500 है.
