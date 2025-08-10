Essay Contest 2025

बिहार में 8 देशों के फूलों से सजेगा बांके बिहारी का दरबार, हर तरफ बिखरेगी श्री कृष्ण की छटा

पटना के इस्कॉन मंदिर में इस साल भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा. मंदिर को सजाने के लिए 8 देशों से फूल मंगाए गए हैं.

Published : August 10, 2025 at 5:07 PM IST

पटना: राजधानी पटना का इस्कॉन मंदिर इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य और दो दिवसीय धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है. ये जानकारी इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने दी है. उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य आयोजन होगा, जबकि 17 अगस्त को ‘प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव’ मनाया जाएगा. दोनों दिनों में मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट, आध्यात्मिक कार्यक्रमों और भक्तिमय वातावरण से भरपूर रखा जाएगा.

रात होगा विशेष महाभिषेक: इस्कॉन मंदिर पटना के प्रबंधन समिति के सह अध्यक्ष आदिकर्ता दास ने बताया कि 16 अगस्त की रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का विशेष महाभिषेक होगा, जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगा. इस महाभिषेक में 251 चांदी के कलश और पवित्र शंखों का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गर्भगृह में भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तीन अतिरिक्त पुजारी मौजूद रहेंगे, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके. इसके साथ ही भगवान की दिव्य लीलाओं का मंचन भी किया जाएगा.

8 देशों के फूलों से सजेगा बांके बिहारी का दरबार (ETV Bharat)

501 पकवानों का लगेगा भव्य महाभोग: भक्तों के लिए इस अवसर पर 501 प्रकार के पकवानों का महाभोग तैयार किया जाएगा. यह प्रसाद भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करने के बाद भक्तों में वितरित होगा. इस दौरान इस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा सुमधुर नाम-संकीर्तन, भव्य आरती और भक्ति संगीत प्रस्तुत किया जाएगा. वृंदावन और मायापुर से भगवान के विशेष वस्त्र मंगवाए गए हैं, जिनसे श्रीकृष्ण का श्रृंगार होगा. यहीं से कीर्तन मंडली भी आ रही है, जो 2 दिन के इस भव्य कार्यक्रम में भगवान का भजन करेगी.

अंतरराष्ट्रीय रंग बिखेरेगा ये जन्माष्टमी महोत्सव: आदिकर्ता दास ने आगे बताया कि रसिया, यूक्रेन, इंग्लैंड, दक्षिण और अफ्रीका सहित आठ देशों से फूल मंगाए जा रहे हैं और इन फूलों से बांके बिहारी का दरबार सजाया जाएगा. कई देशों से भी भक्त इस आयोजन में भाग लेने आ रहे हैं. इन अंतरराष्ट्रीय भक्तों के आगमन से कार्यक्रम की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा में और भी वृद्धि होगी. विदेशी भक्त पारंपरिक कीर्तन और भक्ति नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल होगा.

इस्कॉन मंदिर पटना में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव होगा आयोजित (ETV Bharat)

तीसरी आंख से होगी निगरानी: भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. मंदिर परिसर के बाहर मौर्या लोक और जीपीओ तक बैरिकेडिंग लगाने की योजना है. इसके लिए बुधवार को प्रशासन और मंदिर समिति के बीच बैठक भी निर्धारित है. पुरुष और महिला भक्तों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई जाएंगी. जिससे भीड़ का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके. साथ ही बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि वीर प्रबंधन और सामाजिक तत्वों के हरकतों की मॉनिटरिंग हो सके.

वाटर प्रूफ पंडाल और व्यवस्थाएं: इस्कॉन मंदिर पटना के प्रबंधन समिति के सह अध्यक्ष आदिकर्ता दास ने बताया कि भक्तों की सुविधा और मौसम की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है. इस बार भीड़ नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है. भक्तों को अंदर जाकर दर्शन करने के बाद तुरंत बाहर निकलने की प्रक्रिया अपनानी होगी. किसी को भी मंदिर परिसर में अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंदिर परिसर में मंदिर के वॉलिंटियर्स रहेंगे, जो भक्तों की सुविधा का ध्यान रखेंगे.

इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

17 अगस्त को प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव: 17 अगस्त को इस्कॉन मंदिर पटना के संस्थापक आचार्य स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा. इस अवसर पर प्रभुपाद के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित वैश्विक भक्ति आंदोलन पर विशेष प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन होगा. आयोजन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है. मंदिर के चारों ओर सजावट का कार्य जोर-शोर से चल रहा है. रंग-बिरंगे फूलों, झालरों और लाइटिंग से मंदिर को सजाने की योजना है.

क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी?: माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के आठवें दिन आधी रात को बंदीगृह में हुआ था. इसलिए अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है.

