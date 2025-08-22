ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में आटा चक्की ब्लास्ट से दो लोगों की मौत; दो मासूमों की हालत गंभीर - LAKHIMPUR KHERI NEWS

भीरा कोतवाली प्रभारी गोपाल नारायण ने बताया कि घटना में दो की मौत हो गई है. तीन लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं.

लखीमपुर खीरी में आटा चक्की ब्लास्ट से दो की मौत.
लखीमपुर खीरी में आटा चक्की ब्लास्ट से दो की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:09 AM IST

2 Min Read

लखीमपुर खीरी: ट्रैक्टर से चलने वाले जुगाड़ू आटा चक्की में हुए ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई है. हादसे में दो मासूमों सहित कुल तीन लोग घायल हैं. सभी का इलाज चल रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आटा चक्की ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. यह घटना लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र के मटहिया गांव में गुरुवार को हुई.

जानकारी के मुताबिक, मटहिया गांव निवासी अवधेश (45) पुत्र गजोधर ट्रैक्टर से चलने वाली आटा चक्की से गांव-गांव जाकर गेहूं पीसने का काम करते थे. गुरुवार शाम करीब 5 बजे वह गांव के ही एक घर पर गेहूं पीस रहे थे, तभी अचानक चक्की का ब्लेड फट गया और जोरदार धमाका हो गया.

धमाका इतना तेज था कि पास खड़े हरिपाल (45) पुत्र बिंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अवधेश सहित गांव के प्रियांशु (7) पुत्र विनीत, विशाल (6) पुत्र मुन्नालाल और मुदित (26) पुत्र सतपाल गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को पहले भीरा अस्पताल ले जाया गया और फिर गंभीर हालात में अवधेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही अवधेश ने दम तोड़ दिया. इस हादसे में घायल 7 वर्षीय प्रियांशु और 6 साल के विशाल की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है.

मृतक हरिपाल और अवधेश के घरों में कोहराम मचा हुआ है. दोनों परिवारों की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल रहा. गांव में हर कोई इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है, कि रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली चक्की इतनी खतरनाक साबित होगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था.

भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण ने बताया कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. तीन लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम परशुरामपुरी क्यों रखा जा रहा, जानिए क्या है इतिहास से कनेक्शन

लखीमपुर खीरी: ट्रैक्टर से चलने वाले जुगाड़ू आटा चक्की में हुए ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई है. हादसे में दो मासूमों सहित कुल तीन लोग घायल हैं. सभी का इलाज चल रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आटा चक्की ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. यह घटना लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र के मटहिया गांव में गुरुवार को हुई.

जानकारी के मुताबिक, मटहिया गांव निवासी अवधेश (45) पुत्र गजोधर ट्रैक्टर से चलने वाली आटा चक्की से गांव-गांव जाकर गेहूं पीसने का काम करते थे. गुरुवार शाम करीब 5 बजे वह गांव के ही एक घर पर गेहूं पीस रहे थे, तभी अचानक चक्की का ब्लेड फट गया और जोरदार धमाका हो गया.

धमाका इतना तेज था कि पास खड़े हरिपाल (45) पुत्र बिंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अवधेश सहित गांव के प्रियांशु (7) पुत्र विनीत, विशाल (6) पुत्र मुन्नालाल और मुदित (26) पुत्र सतपाल गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को पहले भीरा अस्पताल ले जाया गया और फिर गंभीर हालात में अवधेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही अवधेश ने दम तोड़ दिया. इस हादसे में घायल 7 वर्षीय प्रियांशु और 6 साल के विशाल की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है.

मृतक हरिपाल और अवधेश के घरों में कोहराम मचा हुआ है. दोनों परिवारों की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल रहा. गांव में हर कोई इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है, कि रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली चक्की इतनी खतरनाक साबित होगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था.

भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण ने बताया कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. तीन लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम परशुरामपुरी क्यों रखा जा रहा, जानिए क्या है इतिहास से कनेक्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

LAKHIMPUR KHERI BLAST CASE UPDATESFLOUR CHAKKI BLOWN BY EXPLOSIONLAKHIMPUR FLOUR MILL BLAST CASETWO DEAD IN LAKHIMPUR KHERI BLASTLAKHIMPUR KHERI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.