लखीमपुर खीरी: ट्रैक्टर से चलने वाले जुगाड़ू आटा चक्की में हुए ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई है. हादसे में दो मासूमों सहित कुल तीन लोग घायल हैं. सभी का इलाज चल रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आटा चक्की ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. यह घटना लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र के मटहिया गांव में गुरुवार को हुई.

जानकारी के मुताबिक, मटहिया गांव निवासी अवधेश (45) पुत्र गजोधर ट्रैक्टर से चलने वाली आटा चक्की से गांव-गांव जाकर गेहूं पीसने का काम करते थे. गुरुवार शाम करीब 5 बजे वह गांव के ही एक घर पर गेहूं पीस रहे थे, तभी अचानक चक्की का ब्लेड फट गया और जोरदार धमाका हो गया.

धमाका इतना तेज था कि पास खड़े हरिपाल (45) पुत्र बिंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अवधेश सहित गांव के प्रियांशु (7) पुत्र विनीत, विशाल (6) पुत्र मुन्नालाल और मुदित (26) पुत्र सतपाल गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को पहले भीरा अस्पताल ले जाया गया और फिर गंभीर हालात में अवधेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही अवधेश ने दम तोड़ दिया. इस हादसे में घायल 7 वर्षीय प्रियांशु और 6 साल के विशाल की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है.

मृतक हरिपाल और अवधेश के घरों में कोहराम मचा हुआ है. दोनों परिवारों की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल रहा. गांव में हर कोई इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है, कि रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली चक्की इतनी खतरनाक साबित होगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था.

भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण ने बताया कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. तीन लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

