हरियाणा में बाढ़ पर सियासत: विपक्ष ने मुआवजे की रकम को बताया नाकाफी, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग

हरियाणा में बाढ़ और राहत पैकेज को लेकर विपक्ष हरियाणा सरकार पर लगातार हमलावर है.

Politics on flood in Haryana
हरियाणा में बाढ़ पर सियासत (ETV Bharat)
चंडीगढ़: हरियाणा में हाल ही में आई बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. एक ओर राज्य सरकार नुकसान की भरपाई के लिए क्षति पूर्ति पोर्टल के जरिए मुआवजा देने की बात कर रही है. वहीं, विपक्ष सरकार पर राहत कार्यों में लापरवाही और मुआवजे की रकम को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है.

हुड्डा का हरियाणा सरकार पर प्रहार: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, "यमुनानगर में बाढ़ से भारी तबाही हुई है. यहां तक कि यमुना नदी ने अपना रास्ता तक बदल लिया है. बाढ़ के चलते प्रदेश में करीब 14 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है."

"सरकार द्वारा घोषित मुआवजा बेहद कम": पूर्व सीएम भूपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि, "सरकार द्वारा घोषित 7,000 से 14,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा बेहद कम है, जो केवल खाद के खर्च को ही कवर करता है. मेरी मांग है कि किसानों को कम से कम 60,000 से 70,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए. प्रदेश को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज हरियाणा को देना चाहिए."

हरियाणा में बाढ़ पर सियासी घमासान (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार को घेरा: हरियाणा कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भी बाढ़ के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है. मैंने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से मुलाकात कर दोनों राज्यों की स्थिति पर चर्चा की और केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है."

कर्ण चौटाला ने भी हरियाणा सरकार पर बोला हमला: इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और सिरसा जिला परिषद के अध्यक्ष कर्ण चौटाला ने भी सरकार की मुआवजा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा निंदनीय है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पड़ोसी राज्यों—पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर—को 5-5 करोड़ रुपये की राहत राशि दी, लेकिन हरियाणा के किसानों को पर्याप्त मदद नहीं मिल रही. मेरे पास जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर 1.25 करोड़ रुपये का फंड है, जिसे वे बाढ़ राहत के लिए उपयोग में ला सकते हैं. जब एक जिला परिषद अध्यक्ष इतनी राशि राहत कार्यों में दे सकता है, तो मुख्यमंत्री अधिक मुआवजा क्यों नहीं दे सकते?"

PM पर साधा निशाना: आगे कर्ण चौटाला ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि, "जब यमुनानगर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा सकता है, तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसानों को उसी तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए. बाढ़ में किसानों की फसलें, पशु और घर संपत्तियां सभी पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं. अगर मुख्यमंत्री इन हालातों से गुजरते तो भी क्या इस मुआवजा राशि से संतुष्ट होते ? पीएम नरेंद्र मोदी को देश का कोई ख्याल नहीं है. प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं.

हालांकि अब तक विपक्ष के बाढ़ को लेकर जुबानी वार पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ये भी पढ़ें:“हरियाणा में आज पुलिस नहीं, गुंडे फ्री हैंड हैं” जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का हरियाणा सरकार पर हमला

