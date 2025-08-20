Flood in UP: उत्तर प्रदेश में मानसून अब इस कदर कहर बरपा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है. मानसूनी सीजन में एक जून से 19 अगस्त तक की बात करें तो अब तक 521.2 मिली मीटर यूपी में बारिश हो चुकी है. जबकि, मौसम विभाग ने इस अवधि में 513.7 मिमी बारिश होने का अनुमान लगाया था.

ज्यादा बारिश और बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश भर की नदियां उफान पर हैं. गंगा-यमुना नदियां सबसे ज्यादा कहर बरपा रही हैं. इन नदियों के किनारे के गांव टापू बन चुके हैं यानी इनमें पानी घर के अंदर तक घुस चुका है. स्कूल-विद्यालय, मंदिर, मकान सब नदियों में समाते जा रहे हैं. यूपी के 52 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. यहां के लोगों में बाढ़ की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है.

प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ने के कारण नांवों को रोक दिया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मथुरा के प्राचीन मंदिरों में यमुना नदी की एंट्री: कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. बीते 3 दिन में यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है. विश्राम घाट, कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन घाट, कुंभ क्षेत्र और मांट रोड पर स्थित प्राचीन राधा रानी मंदिर में पानी घुस गया है. मंदिर के चारों तरफ यमुना का पानी करीब दो फीट भर चुका है.

उन्नाव में 52 गांव डूबे, गंगा ने पार किया खतरे का निशान: उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी तेजी से बढ़ते हुए गांवों और खेतों में घुस गया है. इसके चलते जिले की चारों तहसीलें सदर, सफीपुर, बीघापुर और बांगरमऊ बाढ़ से प्रभावित हैं.

फर्रुखाबाद में घरों तक नदी का पानी पहुंच गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाबू बंगला, माना बंगला, पनपथा, चंदी बंगला, देवी पुरवा, गढ़ेवा, मझरा, सिंघाहा और निम्बई जैसे गांव टापू बन चुके हैं. घरों में पानी घुसने से लोग छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं. फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो गई हैं, स्कूलों की पढ़ाई ठप पड़ी है और सड़कों का संपर्क टूट गया है.

ग्रामीणों का पलायन शुरू हो गया है. कई परिवार नाव के सहारे दो से तीन घंटे का सफर तय करके सुरक्षित स्थान तक पहुंच रहे हैं. सफीपुर और बांगरमऊ तहसील के कई गांवों में गंगा का पानी सड़कों पर बह रहा है. जिला प्रशासन ने खतरे की स्थिति देखते हुए गांवों की बिजली काट दी है.

मथुरा में यमुना नदी सड़कों पर बह रही. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि वर्तमान में लगभग 52 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें करीब 4800 लोग प्रभावित हैं. प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री की किट वितरित की जा रही हैं. साथ ही नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों को भेजा जा रहा है. बीमार लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है.

मथुरा में यमुना नदी सड़कों पर बह रही. (Photo Credit; ETV Bharat)

फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद, 10 हजार बच्चों की पढ़ाई रुकी: फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी हालात बहुत बदले नहीं हैं. गंगा अब भी चेतावनी लेवल के ऊपर बह रही हैं. अब रामगंगा में भी उफान आ गया है. इससे रामगंगा के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है. अमैयापुर टिप पर पानी भर गया है.

यदि रामगंगा जलस्तर में और वृद्धि हुई तो 12 से अधिक गांवों का आवागमन बाधित हो जाएगा. वहीं, बाढ़ प्रभावित चार ब्लॉक के 229 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है. इससे करीब 10000 हजार बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. इन विद्यालयों के करीब 600 शिक्षकों को निकटतम स्कूल से जोड़ा गया है.

उन्नाव के गांवों में नाव चल रही, गंगा का पानी घरों में घुस गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में राजेपुर ब्लॉक के 105 विद्यालय, शमशाबाद 56, कायमगंज 49 और बढ़पुर ब्लॉक के 19 विद्यालय हैं. बीईओ राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बाढ़ आने से करीब 229 विद्यालयों का संचालन बंद किया गया है. जहां बाढ़ का पानी कम होगा, वहां विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा. जिन बच्चों का कोर्स पिछड़ गया है, वहां एक्स्ट्रा क्लास लगवा कर कोर्स पूरा करवाया जाएगा.

बदायूं में गंगा में समा गए 2 मंदिर: बदायूं के सहसवान क्षेत्र में तेज बहाव में दो मंदिर नदी में समा गए. आसपास के ग्रामीण, रोज यहां पूजा-पाठ के लिए आया करते थे. ग्रामीणों के सामने ही मंदिर पानी में समा गए. जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया. यह वीडियो टप्पा जामनी और आसे नगला गांव का बताया जा रहा है.

उन्नाव के गांवों में गंगा का पानी घुसने से लोगों का पलायन शुरू हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीतापुर की बाढ़ में बहा सरकारी स्कूल: सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की घाघरा नदी में आई बाढ़ से तबाही मचनी शुरू हो गई है. बाढ़ के बढ़ते पानी से कटान भी तेजी से शुरू हो चुका है. बुधवार को इस बाढ़ में 246 बच्चों का भविष्य भी बह गया. साथ ही घाघरा की कटान से मची तबाही ने सैकड़ों बीघे जमीन के साथ तीन मजरों का अस्तित्व भी मिटा दिया.

घाघरा नदी की बाढ़ में ग्राम पंचायत शुकुल पुरवा का कंपोजिट विद्यालय समा गया. इस विद्यालय में 246 बच्चे पढ़ते थे. वहीं ग्राम पंचायत के मजरे कुन्ना पुरवा, रामरूप पुरवा, लोधन पुरवा का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है. घाघरा में आधा सैकड़ा से ज्यादा घर समा चुके हैं.

तहसीलदार ने भी बताया कि लेखपाल को मौके पर भेजा गया है. जिन लोगों के घर कटे हैं, उनके लिए तिरपाल की व्यवस्था की जा रही है. खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई नहीं बाधित होगी. सामान हटवाकर प्रथमिक विद्यालय कोठार व पंचायत भवन के कमरों में पढ़ाई कराई जाएगी.

