छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश और लापरवाही, लबालब पुल को पार कर रहे बच्चे, हादसे को न्यौता - FLOODS IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर है. ऐसे में लोग लारवाही बरत रहे हैं.

FLOODS IN CG DURG
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ के बीच लापरवाही (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 9:50 PM IST

दुर्ग: दुर्ग भिलाई जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. यहां के निचले और ग्रामीण इलाकों में कई नदियां और नाले उफान पर है. जिसकी वजह से कई इलाकों में पुलिया और सड़कें डूब गई है. सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को आने जाने में हो रही है. धमधा ब्लॉक के मुड़पार से भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है. जहां स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं. इनके साथ साथ ग्रामीण भी यहां उफनते नाले को पार कर रहे हैं.

मुड़पार और घोटवानी गांव का संपर्क टूटा: भारी बारिश और नदी नाले उफान पर होने की वजह से मुड़पार और घोटवानी गांव के बीच कुलछुरी नाला ओवर फ्लो हो रहा है. यहां पर बना पुल डूब चुका है. जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पुल पर दो फुट ऊपर तक पानी बह रहा है. मुड़पार में सिर्फ पांचवीं क्लास तक ही स्कूल है. इसके बाद छठवी से आगे की क्लास पढ़ने के लिए स्कूली बच्चों को घोटवानी गांव जाना पड़ता है. गांव वालों को भी जरूरी काम के लिए यह नाला पार करना पड़ता है.

Dangerous step by school children
स्कूली बच्चे भी उठा रहे खतरनाक कदम (ETV BHARAT)

नाला पार करते समय कई बार डर भी लगता है. लेकिन उन्हें पढ़ना है. इसलिए उफनते नाले को पार करना पड़ता है- अनुपमा निषाद, छात्रा

नाला के ऊपर पुलिया बनाने की मांग कई वर्षो से करते आ रहे हैं. लेकिन अब तक नाले पर पुल नहीं बन पाया है. जिससे हमें परेशानी होती है- धर्मिन बाई, स्थानीय निवासी

Overflowing drain in Dhamdha of Durg
दुर्ग के धमधा में उफनते नाले को पार कर रहे लोग (ETV BHARAT)

पिछले दस वर्षो से यहां पर पुल बनाने की मांग की जा रही है. हमारे गांव की तरफ बिलकुल भी ध्यान नही दिया जा रहा है- मनाराम, गांव के बुजुर्ग

हर बार चुनाव में इस इलाके में जब नेताओं का दौरा होता है. वे लोगों से पुल बनाने का वादा करते हैं. चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद सब नेता सारे वादे भूल जाते हैं.

बस्तर का स्वर्ग 'तीरथगढ़ जलप्रपात': बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ताला क्यों

नारायणपुर में स्कूल की टपकती छत, जलमग्न परिसर, रसोई घर और शौचालय भी जर्जर, शिक्षा व्यवस्था का ये हाल

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

