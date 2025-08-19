फरीदाबाद: फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है. हथिनीकुंड बैराज से 1 लाख 78 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो फरीदाबाद के अलग-अलग इलाकों में पहुंच रहा है. इन सब में सबसे ज्यादा खतरा बसंतपुर इलाके में देखने को मिल रहा है. बसंतपुर में बने घर अब यमुना नदी में समा चुके हैं. लोग अपने घरों को लॉक करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं तो वहीं कुछ लोग अभी भी अपने घरों के छतों पर मौजूद है.

फरीदाबाद के बसंतपुर में बाढ़ (Etv Bharat)

कई परिवार घर छोड़ने को राजी नहीं

उधर बचाव और राहत कार्य जारी है. ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वह अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, क्योंकि अब बसंतपुर इलाके में पानी पूरी तरह से भर रहा है. ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़ नहीं रहे हैं. उनका कहना है कि प्रशासन जब तक कोई सुरक्षित स्थान और खाने-पीने का इंतजाम नहीं करती है, तब तक हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे.

फरीदाबाद के अलग-अलग इलाकों में पहुंच रहा पानी (Etv Bharat)

"हमारा कोई दूसरा घर नहीं, कहां जाएं"

ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि पिछले दिनों भी बाढ़ का पानी बढ़ गया था और अभी बहुत अधिक हो गया है. लेकिन हम अपने घर को खाली करके नहीं जाएंगे, बच्चे लेकर परिवार को लेकर हम कहां जाएंगे. हमारा कोई दूसरा आसरा नहीं है. हालांकि प्रशासन के लोग आ रहे हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि घर को खाली कर दो, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि घर को खाली करके जाना कहां है. मेरे घर के चारों तरफ पानी भर गया है. घर में जो राशन है, उसी से काम चल रहा है. उसके बाद देखते हैं क्या होता है.

हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद बिगड़े हालात (Etv Bharat)

"सरकारी मदद नहीं पहुंच रही, हम कहां जाएं"

उन्होंने आगे बताया कि बाढ़ की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. मैं अपने नौकरी पर नहीं जा पा रहा हूं. कोई सरकारी मदद यहां पहुंच नहीं रही है. ऐसे में हम क्या करें. हम यहां पर रहने को मजबूर है. अपना घर कैसे छोड़ दें. अगर प्रशासन हमारे लिए उचित व्यवस्था करती है, तब हम यहां से चले जाएंगे.

"इस सीजन 3 बार बाढ़ आ चुका"

वहीं स्थानीय युवा मोहम्मद अल्मीजा ने बताया कि स्कूल-कॉलेज जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस हो रही है. प्रशासन की तरफ से कोई मदद यहां नहीं पहुंची है. अभी तक तीन बार यहां बाढ़ आ चूका है, लेकिन कोई मदद हम तक नहीं पहुंची. प्रशासन के लोग आते हैं और कह रहें है कि यहां से घर को खाली कर दीजिए और किसी स्कूल में चले जाइए, लेकिन किस स्कूल में जाए कोई नहीं बता रहा है, वहां पर क्या व्यवस्था है, कोई नहीं बता रहा है.

कई परिवारों ने घर छोड़ने से किया इनकार (Etv Bharat)

"प्रशासन हमारे खाने पीने का प्रंबध करें तो हम चले जाएंगे"

उन्होंने आगे बताया कि सरकार और प्रशासन से मांग है कि हमारे लिए कोई उचित कदम उठाया जाए. यमुना किनारे बांध बनाया जाए, ताकि यमुना का पानी कॉलोनी में ना घुस सके. इसके अलावा अभी हमारे लिए किसी सुरक्षित जगह पर रुकने और खाने पीने का प्रबंध किया जाए, ताकि हम यहां से चल जाए, क्योंकि अभी बाढ़ का खतरा है और भी पानी यहां पर भरेगा.

बसंतपुर में सैकड़ों घरों में भरा पानी, कई घर पूरी तरह डूबे (Etv Bharat)

"अधिकारी आते हैं और कहते हैं - अपने गांव चले जाओ"

इसके अलावा स्थानीय निवासी ओमपाल ने बताया कि बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर रहा है. अगर अचानक से रात को पानी भर गया तो हम बच्चे को लेकर कहां जाएंगे. सरकार प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है. बस प्रशासन के लोग आते हैं और पूछते हैं कहां के रहने वाले हो. अपने गांव चले जाओ. तुमने यहां पर जमीन क्यों लिया. तुमको यहां पर मकान क्यों बनाया. अब हम कहां जाएं. यहां पर रहने के लिए हम मजबूर हैं. प्रशासन और सरकार से निवेदन है कि हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए. इसके अलावा खाने-पीने की व्यवस्था की जाए.

"मैं यहां घर बनाकर पछता रहा हूं"

वहीं स्थानीय निवासी बच्चन ने बताया कि मैं यहां पर घर बनाकर पछता रहा हूं. मुझे पता नहीं था कि ऐसी स्थिति यहां पर होगी. सबने घर बनाया तो मैंने भी यहां पर जमीन लेकर घर बना लिया. अब बाढ़ में रहने को मजबूर है. हालांकि प्रशासन के लोग आते हैं और घर को खाली करने के लिए कह कर चले जाते हैं, लेकिन हम जाए तो कहां जाए. हमारा बहुत बड़ा परिवार है. बच्चे को लेकर हम कहां जाएं. कहां रुके. सरकार अगर कहीं रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था करती है तो हम यहां से जरूर चले जाएंगे.

प्रशासन की ओर से नाव, गोताखोर और मेडिकल सुविधा दी जारी (Etv Bharat)

प्रशासन मदद कर रहा, लेकिन काफी नहीं

बता दें जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके अलावा पिछले कई दिनों से लोगों से अपील की जा रही है कि वह इस एरिया को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. यहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है. हालांकि प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है. ताकि किसी भी सूरत में किसी को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए प्रशासन द्वारा मेडिकल टीम, बोट, गोताखोर इत्यादि सुविधा मुहैया करवाई जा रही है. और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि प्रशासन उन्हें रहने खाने का उचित प्रबंध करें तभी वह अपने घर को छोड़कर जाएंगे.

