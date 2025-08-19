कांगड़ा/कुल्लू/मंडी: हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम से लगातार 14वें दिन भी पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है बीबीएमबी और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं आज मंगलवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, डैम का जलस्तर 1383.02 फीट दर्ज किया गया है. डैम में पानी की आवक (इनफ्लो) 74 हज़ार क्यूसेक से अधिक रही. वहीं, डैम से 59 हजार 835 क्यूसेक पानी (आउटफ्लो) छोड़ा जा रहा है.

बीबीएमबी प्रशासन के मुताबिक, पौंग डैम की सभी 6 टर्बाइन चालू हैं, जिनसे करीब 17,456 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. वहीं स्पिलवे गेट्स से 42,379 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया. कुल मिलाकर सुबह 8 बजे तक डैम से 59,835 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. बीबीएमबी ने जानकारी दी है कि बुधवार सुबह से डैम से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाकर 75 हज़ार क्यूसेक कर दी जाएगी. ऐसे में निचले इलाकों में खतरा और बढ़ सकता है. निचले क्षेत्रों में प्रशासन ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारों की ओर न जाएं. राहत और बचाव दलों को पूरी तरह तैयार रखा गया है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है.

पौंग बांध में बढ़ा जलस्तर (ETV Bharat)

फतेहपुर में ब्यास किनारे बसे क्षेत्रों को खतरा

पौंग डैम से पानी छोड़े जाने का सबसे ज्यादा असर फतेहपुर उपमंडल के ब्यास नदी किनारे बसे गांवों पर पड़ने की संभावना है. इनमें मंड क्षेत्र, रयाली पंचायत, मंड बहातपुर, मंड भोग्रवां, थाथ सहित कई निचले क्षेत्र शामिल हैं. प्रशासन ने इन इलाकों को संभावित खतरे वाले क्षेत्र घोषित करते हुए संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया है.

पंडोह का जलस्तर भी बढ़ा

वहीं, बीत रात और मंगलवार तड़के हुई भारी बारिश के कारण पंडोह डैम के जलस्तर में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसके चलते बीबीएमबी ने पंडोह डैम के 5 में से तीन गेट खोल दिए हैं, जिनसे 60 हजार क्यूसेक पानी ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा है. साथ ही डैम में सिल्ट (गाद) की मात्रा भी 20 हजार पीपीएम से अधिक दर्ज की गई है. बीते रोज पंडोह डैम से ब्यास नदी में 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था. फिलहाल डैम का जलस्तर 2924 फीट रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के निशान 2941 फीट से काफी नीचे है. डैम में सिल्ट की अधिकता को देखते हुए बग्गी सुरंग, जिसकी अधिकतम क्षमता 9000 क्यूसेक है, उससे अब सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी डेहर पावर हाउस को भेजा जा रहा है. इससे विद्युत उत्पादन पर असर पड़ा है और उत्पादन में कमी आई है.

बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है असर

बीबीएमबी अधिकारियों ने बताया कि यदि सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ती है तो बग्गी सुरंग को ऐहतियातन पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है. बीबीएमबी पंडोह के अधिशाषी अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने बताया कि 'फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. जलस्तर और मौसम की लगातार निगरानी की जा रही है. कुल्लू-मनाली की तरफ बारिश रुक चुकी है, जिससे आगे खतरे की आशंका कम है. बीबीएमबी और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वa नदी-नालों के किनारे न जाएं, किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें. केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ही पालन करें.'

समय पर मंडी नहीं पहुंची सब्जियां

वहीं, कुल्लू और जिला मंडी को आपस में जोड़ने वाला कुल्लू-मंडी वाया औट सड़क मार्ग मंगलवार दोपहर बाद बहाल किया गया. बीते तीन दिनों से यहां पर सैकड़ों वाहन भी फंसे हुए थे. समय पर मंडी न पहुंच पाने के कारण फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद गाड़ियों में ही खराब हो गए. मजबूरी में किसानों और बागवानों को अपने खराब हुआ कृषि उत्पाद ब्यास नदी में फेंकने पड़े, जिसके चलते उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा.

सड़क पर खराब होती मटर की बोरियां (ETV Bharat)

किसानों-बागवानों को लाखों का नुकसान

जिला कुल्लू की सीमा के साथ लगते बनाला में फंसे हुए जीप चालकों और ट्रक चालकों ने मटर, गोभी सहित अन्य उत्पादों को ब्यास नदी में फेंक दिया. चालक कमल कुमार, दिनेश ठाकुर का कहना है कि हम लाहौल से गोभी और मटर की फसल लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन औट से आगे बार-बार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है. ऐसे में अगर सड़क मार्ग थोड़ी देर के लिए भी खुलता है. तो यहां पर वाहनों का इतना लंबा जाम लगा हुआ है कि आगे निकलना भी काफी मुश्किल है. तीन दिनों तक यहां पर गाड़ियां फंसी रही, जिसके चलते उनकी गाड़ियों में रखे सारे कृषि उत्पादन खराब हो गए और मजबूरी में हमें सारा माल ब्यास नदी में फेंकना पड़ा. फिलहाल सड़क मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन मौसम की खराबी के चलते यह कभी भी बंद हो सकता है. ऐसे में इस सड़क मार्ग के बंद होने से कुल्लू जिला के किसानों और बागवानों के साथ-साथ लाहौल और स्पीति के किसानों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है.

सड़क मार्ग बंद होने से कुल्लू में फंसी गाड़ियां (ETV Bharat)

बजौरा कटौला मार्ग पर 200 से अधिक वाहन फंसे

वहीं, बजौरा वाया कटोला मंडी सड़क मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद पड़ा हुआ है. यहां पर भी 200 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं. बीते दो दिनों से इन फंसे हुए वाहनों में सवार लोगों को ना तो पीने का पानी मिल रहा था और ना ही खाना. ऐसे में वाहन चालकों की खराब हालत को देखते हुए रोपा में ग्रामीणों के द्वारा उनके लिए भोजन की व्यवस्था की.

ग्रामीणों ने की लोगों के खाने ेपीने की व्यवस्था (ETV Bharat)

कुल्लू में 103 सड़कें बाधित

जिला कुल्लू में बीती रात से हुई भारी बारिश के चलते घाटी में जल जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. ऐसे में जिला कुल्लू में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते 103 सड़के वाहनों के लिए बंद हो गई हैं. वहीं, कुल्लू डिवीजन में भी बिजली के 81 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं. कुल्लू में 64 पेयजल योजनाएं विभिन्न जगहों पर बाढ़ आने के चलते क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य अब प्रशासन कर रहा है.

