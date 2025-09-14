ETV Bharat / state

बाढ़ का पानी सूखते ही बढ़ा डेंगू और मलेरिया का खतरा, जानिए क्या बोले लोग

दिल्ली में मलेरिया के मामले पिछले साल अगस्त की संख्या को पार कर चुके हैं. 23 अगस्त तक मलेरिया के 191 मामले दर्ज किए गए.

दिल्ली में बढ़ा डेंगू और मलेरिया का खतरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 3:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के निचले इलाकों में आई बाढ़ का पानी कम होने लगा है, जिससे कुछ लोग अपनी-अपनी झुग्गियों की ओर लौटने लगे हैं. वहीं, अभी पानी पूरी तरह से न सूखने के कारण लोगों के लिए डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. यहां मयूर विहार फेस वन के पास सड़क पर बनाए गए बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे लोग यमुना खादर इलाके में स्थित अपनी पुरानी झुग्गियों की ओर लौट रहे हैं. लेकिन लोगों की झुग्गियों का पानी अभी पूरी तरह से नहीं सूखा है इसकी वजह से लोग वहां ऊंची जगह है पर लोग फिर से झुग्गियां बनाने लगे हैं. यहां कुछ लोगों का कहना कि जो टेंट जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए थे उनका टेंडर अब खत्म हो रहा है. इसकी वजह से हमसे तंबू खाली करने के लिए कहा जा रहा है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जहां उनकी झुग्गी थी वहां पानी सूख गया है.

जानिए क्या बोले टेंट खाली करने वाले लोग: यहां टेंट खाली करके फिर से अपनी झुग्गी बनाकर रहने वाली मीना ने बताया कि हमसे टेंट खाली करने के लिए नहीं बोला गया है. हम अपनी मर्जी से खाली करके आए हैं क्योंकि वहां रोड पर बच्चों का डर रहता था. छोटे बच्चे रोड की तरफ चले जाते हैं. वाहन चलते हैं तो डर रहता था. अभी पूरा पानी नहीं सूखा है, मच्छरों की समस्या तो है. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा तो है अब मजबूरी है. गरीब आदमी हैं, कमरों का किराया यहां 10 से 12 हजार रूपये है.

टेंट खाली करने वाली रीमा ने बताया कि हमें बोला गया है ऊपर से ऑर्डर आया है टेंट खाली कर दो. हमने बोला कि अभी पानी भरा है तो कहा गया कि कुछ भी करो खाली करो टेंट. अब हम लोग जिस ऊंची जगह का पानी सूख गया है वहां पर जाकर सामान रख रहे हैं. फिर से झुग्गी भी बना रहे हैं क्योंकि पुरानी झुग्गी में पानी भरा है. रास्ते में भी कीचड़ है. टेंट मजबूरी में खाली कर रहे हैं.

दिल्ली में बढ़ा डेंगू और मलेरिया का खतरा (ETV Bharat)

पुरानी झुग्गी का पानी नहीं सूखा, ऊंची जगह पर नई झुग्गी बना रहे लोग: सरकारी टेंट खाली करके फिर झुग्गी बनाने के लिए सामान लाने वाले श्रीपाल ने कहा कि पुरानी झुग्गी का पानी सुखा नहीं है. इसलिए ऊंची जगह पर जहां पानी सूख गया है वहां पर फिर झुग्गी बना रहे हैं. मच्छरों की समस्या तो है ही लेकिन मजबूरी है कहां जाएं. टेंट खाली करने वाली संतोष ने बताया कि हमें बोला गया टेंट में खाना पीना रविवार तक आएगा. फिर कुछ नहीं आएगा इसलिए टेंट खाली कर दो. फिर हम शनिवार को टेंट खाली करके अपना सामान यहीं ले आए. दोबारा से झुग्गी बनाई है. आसपास का पानी नहीं सूखा है. बीमारियों का खतरा तो रहेगा ही पर मजबूरी है. लुकमान ने बताया कि जिन लोगों की जुग्गी का पानी सूख गया है वो अपना सामान लेकर जा रहे हैं. इसकी वजह से उनके पड़ोस के टेंट वाले इसलिए खाली कर रहे हैं कि हम अकेले रह जाएंगे तो फिर रात को चोरी का डर है. रात को डेली चोर आते हैं. दो तीन टेंट में चारी हो चुकी है इसलिए भी लोग खाली करके जा रहे हैं.

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ा: दिल्ली में इस साल 23 अगस्त तक डेंगू के 412 मामले सामने आए हैं. बीते साल इसी अवधि तक कुल 425 मामले दर्ज किए गए थे. जबकि इसी अवधि के दौरान 2023 में 942 मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि डेंगू के मरीज कम आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई देने की प्रबल संभावना है. दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं एमसीडी के जनस्वास्थ्य विभाग के पूर्व अधिकारी डॉक्टर अजय लेखी ने बताया कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद बीमारियां बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है. जो कम और गंदा पानी रह जाता है उसमें मच्छर पनपने लगते हैं. इसलिए आने वाले दिनों में दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

राजधानी में मलेरिया के मामले पिछले साल अगस्त की संख्या को पार कर चुके हैं. दिल्ली में इस साल 23 अगस्त तक मलेरिया के 191 मामले दर्ज किए गए. जबकि, 2024 में इसी अवधि के दौरान 181 और 2023 में 126 मामले दर्ज किए गए थे. साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार मलेरिया के 26 नए मामले 23 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में सामने आए थे, जिनमें नजफगढ़, दक्षिण और पश्चिम ज़ोन सबसे अधिक प्रभावित रहे. दिल्ली में पिछले साल मलेरिया के 792 मामले दर्ज किए गए थे.

