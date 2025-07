ETV Bharat / state

कार रुकी तो संकरी गलियों में बाइक से बाढ़ प्रभावित बस्तियों में पहुंचे पूर्व मंत्री, कहा- समस्या दूर नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन - FLOOD IN KORBA

कोरबा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूर्व मंत्री ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 9, 2025 at 10:07 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:19 AM IST 5 Min Read

कोरबा: लगातार बारिश के बाद कोरबा जिले के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जहां अभी भी पानी भरा हुआ है. कुछ इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया था. मंगलवार को क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बालको के शांतिनगर और परसाभाठा इलाकों में पहुंचे. जल जमाव की समस्या को लेकर कुछ दिन पहले भाजपा की महापौर संजूदेवी राजपूत ने भी चक्का जाम कर दिया था. वह धरने पर बैठ गयी थी. बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूर्व मंत्री का दौरा: मंगलवार को कांग्रेस शासनकाल में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल जलजमाव वाले इलाकों में पहुंचे. गालियों के संकरा होने के कारण उनकी कार निचली बस्तियों तक नहीं जा पा रही थी. जिसके बाद पूर्व मंत्री बाइक पर सवार हुए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे. जहां उन्होंने लोगों के घरों में घुसकर जल जमाव की स्थिति को देखा. पूर्व मंत्री ने कहा कि समस्या को दूर करना बालको प्रबंधन और नगर निगम की जिम्मेदारी है. यदि जल्द लोगों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे. कोरबा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते पूर्व मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

