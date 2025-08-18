नई दिल्ली: राजधानी में यमुना का जलस्तर 205 मीटर के खतरे के निशान के पार होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. बाढ़ नियंत्रण की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोर्चा संभाल लिया है. अभी शाम चार बजे से सीएम ने यमुना किनारे स्थित कई स्थानों का दौरा किया है.

सीएम सचिवालय से सीधे निकलकर यमुना किनारे आईटीओ घाट स्थित असिता ईस्ट पार्क पहुंची, जहां उन्होंने यमुना का जलस्तर और फ्लो की स्थिति का करीब 10 मिनट तक जायजा लिया. इसके बाद आईटीओ छठ घाट पर बाढ़ नियंत्रण की तैयारी का जायजा लेने के बाद सीएम का काफिला जिलाधिकारी ईस्ट के कार्यालय पहुंचा. यहां पर सीएम ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यालय एवं फ्लड कंट्रोल रूम का भी पांच से सात मिनट निरीक्षण किया. सीएम ने यहां पर अधिकारियों से बाढ़ नियंत्रण की तैयारी की जानकारी ली. इसके बाद सीएम का काफिला यमुना बाजार, यमुना रेगुलेटर, मैटकाफ हाउस सहित सिविल लाइंस के अन्य संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का दौरा करने निकल गई.

दिल्ली में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

यमुना में कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया: बता दें कि सुबह से हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से यमुना में कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 204 मीटर को पार करके 205 मीटर से भी ऊपर पहुंच गया. इसके बाद यमुना खादर के इलाकों में स्थित झुग्गियों में पानी घुसना शुरू हो गया. इसके बाद सीएम ने बाढ़ नियंत्रण की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौर शुरू किया.

2 साल पहले आया था भयानक सैलाब: बता दें कि 2 साल पहले दिल्ली में यमुना किनारे अक्षरधाम और मयूर विहार के नजदीक एवं सिविल लाइंस में लाल किला, यमुना बाजार सहित अन्य कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी, जिससे काफी लोग प्रभावित हुए थे. वर्षों के बाद उस समय बाढ़ का पानी लाल किले के पास तक पहुंचा था, जिसे निकालने में कई दिन का समय लग गया था. उस बाढ़ की स्थिति से काफी लोग प्रभावित हुए थे और जगह-जगह सरकार को तंबू लगाकर लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ी थी. करीब 20 दिन तक लोगों को इन तंबू में रहकर के गुजारा करना पड़ा था. इसके बाद यमुना का जलस्तर कम होने पर लोग वापस अपनी झुग्गियों में या घरों में पहुंचे थे. इसलिए 2 साल पहले जैसी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में पैदा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार तैयारी में जुट गई है.

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. नदी के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है. प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. जब्की स्थानीय लोगों ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि हर साल यमुना का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन सरकार केवल चेतावनी देकर सीमित इंतजाम करती है. बाढ़ की स्थायी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं निकला.

