नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 19 अगस्त 2025 को यमुना नदी का जलस्तर ओवरफ्लो हो गया था. जिसके चलते दिल्ली के बुराड़ी, संत नगर, जगतपुर समेत कई इलाकों में पानी पहुंच गया. पानी के पहुंचने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ. गाजियाबाद में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. गाजियाबाद में कई गांव ऐसे हैं जो कि यमुना नदी से सटे हुए हैं. ऐसे में यमुना का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी घुसने की संभावना बनी हुई है. वहीं, यमुना के किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी में पानी भरना शुरू हो गया है. अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने मकान छोड़कर सड़क किनारे शरण ले रहे हैं.

बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर तैयारी पूरी- जिलाधिकारी : गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादंड का कहना है, "जिले के लूणी क्षेत्र में तीन संवेदनशील गांव है जो की बाढ़ से प्रभावित होते हैं. फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है. जिला प्रशासन ने बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली है. एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है.

बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर तैयारी पूरी -जिलाधिकारी (ETV Bharat)

राहत कार्यों से संबंधित सभी टेंडर्स फाइनल: राहत कार्यों से संबंधित सभी प्रकार के टेंडर्स को फाइनल कर दिया गया है. यदि किसी प्रकार की कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं. बाढ़ संभावित ग्रामों में अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ शरणालय में जाकर शरण लेनी है पशुओं को भी साथ लेकर जाना है."

हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने से बढ़ा बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने से बढ़ा बाढ़ का खतरा: यमुना नदी दिल्ली से होते हुए गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से दाखिल होती है जबकि हिंडन नदी गाजियाबाद-गौतमबुद्ध नगर होते हुए यमुना में मिल जाती है. जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यमुना और हिंडन नदी के आसपास बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. गाजियाबाद में हिंडन और यमुना नदी के किनारे तकरीबन 32 गांव बसे हुए हैं. हथिनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है.

यमुना नदी से सटे दर्जनों गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

यमुना नदी से सटे दर्जनों गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा: बता दें, 11 जुलाई 2023 को यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते यमुना का पानी आसपास के गांव से होता हुआ शहर में घुस गया था. गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र के करेड़ा इलाके में कई फीट तक पानी भर गया था. जबकि यमुना नदी से सटे हुए बदरपुर, नवादा, सुभानपुर, अलीपुर समेत दर्जन भड़गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे.

यमुना का पानी औद्योगिक इकाइयों में भी घुसा: अलीपुर बांध में तीन जगह दरार आने के बाद बांध बागपत सीमा में टूट गया था. बांध टूटने से यमुना का पानी सुभानपुर होते हुए लोनी के अलीपुर पहुंचा जहां से पचायरा और आवास विकास की तरफ पहुंच गया था. लोनी में केवल घरों में ही नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों में भी पानी घुस गया था.

एनडीआरएफ की टीम जुटी लोगों के रेस्क्यू में : बाढ़ प्रभावित गांव से लोगों को एनडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था. गाजियाबाद की नंदग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑटो नगला गांव में पानी में डूबने से एक महिला की मौत हुई थी जबकि करहैड़ा गांव में पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई थी. एनडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाकर काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को ढूंढ कर निकल गया था.

ये भी पढ़ें :