फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा गहराया, बसंतपुर में फिर चढ़ा यमुना का पानी, हथिनीकुंड का पानी भी बढ़ाएगा मुश्किलें - FLOOD THREAT DEEPENS IN FARIDABAD

फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में देर रात करीब 68 हजार क्यूसेक पानी ओखला बैराज से छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं.

फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा गहराया
फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा गहराया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 7:34 PM IST

फरीदाबाद: यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. कुछ दिनों पहले जहां 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने थे, वहीं धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो गई थी. लेकिन अब फिर से देर रात करीब 68 हजार क्यूसेक पानी ओखला बैराज से छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं. बसंतपुर कॉलोनी में पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में दोबारा बाढ़ का डर गहराने लगा है.

फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा गहराया (Etv Bharat)

बढ़ते पानी से दहशत में लोग

स्थानीय लोग प्रशासन की हिदायतों के बावजूद अपने घर छोड़ने में झिझक रहे हैं. कुछ लोग मजबूरी में छतों पर डटे हुए हैं तो कुछ अपने घरों में ताले लगाकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं. वहीं प्रशासन बार-बार मुनादी और चेतावनी जारी कर लोगों से घर खाली करने की अपील कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले 12 से 15 घंटे में बसंतपुर का इलाका पूरी तरह से डूब सकता है.

कई घर डूब चुके, कई घर हुए खाली
कई घर डूब चुके, कई घर हुए खाली (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों की आपबीती

ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी राजेश साहनी ने बताया कि पानी धीरे-धीरे लगातार बढ़ रहा है. “सुबह तक पानी थोड़ा कम था, लेकिन अचानक से फिर से स्तर ऊंचा हो गया है. लगभग 5 से 6 इंच तक पानी बढ़ चुका है और कुछ घरों के भीतर घुस गया है. जिन घरों में पानी पहुंच गया, उनके लोग अब ताले लगाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं.”

वहीं राजू मेहता का कहना है कि सुबह हालात सामान्य लग रहे थे, लेकिन दोपहर से जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है. उन्होंने कहा, “पानी का बढ़ना थम नहीं रहा है और हर घंटे हालात खराब हो रहे हैं.”

बढ़ते पानी से दहशत में लोग
बढ़ते पानी से दहशत में लोग (Etv Bharat)

बसंतपुर कॉलोनी के ही मोहम्मद समीर ने बताया कि अब तक तीन बार पानी आया और उतर गया, लेकिन इस बार पानी लगातार बढ़ रहा है. “हमें पता चला है कि देर रात पानी छोड़ा गया है, जो अब हमारी कॉलोनी तक पहुंच गया है. कई घर डूब चुके हैं और उनके लोग घर खाली कर चुके हैं. प्रशासन के लोग आए और उन्होंने साफ कहा कि घर खाली कर दीजिए, यहां बाढ़ का खतरा है. इसके बाद अब लोग तेजी से सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं.”

प्रशासन सतर्क, जारी किया अलर्ट

फरीदाबाद के उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह यादव ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. उन्होंने कहा, “लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और हमारे अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.”

बढ़ते पानी से दहशत में लोग
बढ़ते पानी से दहशत में लोग (Etv Bharat)

डीसी ने ग्रामीणों से की अपील

डीसी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे रात के समय यमुना नदी के किनारे न जाएं, क्योंकि खतरा कभी भी बढ़ सकता है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि लोग बाढ़ प्रभावित और अवैध इलाकों में मकान बनाने की गलती न करें. “सस्ते प्लॉट के लालच में लोग अवैध जगहों पर घर बना लेते हैं, जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि कानूनन भी गलत है. एमसीएफ या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

लोगों ने घर की छतों पर डाला अपना डेरा
लोगों ने घर की छतों पर डाला अपना डेरा (Etv Bharat)

हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी बढ़ाएगा मुश्किल

डीसी विक्रम सिंह यादव ने यह भी जानकारी दी कि हथिनीकुंड बैराज से लगभग 1 लाख 78 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 48 से 72 घंटों में फरीदाबाद तक पहुंचेगा. ऐसे में नदी का जलस्तर आज शाम से ही तेजी से बढ़ सकता है और हालात और बिगड़ने की आशंका है.

2023 की बाढ़ की याद से सहमे लोग

बसंतपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग पिछले साल की बाढ़ को भूल नहीं पाए हैं. साल 2023 में आई भयंकर बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था. अब जब एक बार फिर हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं तो लोगों की चिंता और दहशत साफ झलक रही है. कई लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा चुके हैं जबकि बाकी लोग भी प्रशासन के कहने पर तैयारियां कर रहे हैं.

फिलहाल फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में यमुना का पानी पहुंच चुका है और ओखला बैराज से छोड़े गए पानी के बाद अब हथिनीकुंड बैराज का पानी भी आने वाला है. ऐसे में लोगों में डर का माहौल है कि कहीं 2023 की तरह इस बार भी इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में न आ जाए. प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगले 12 से 72 घंटे इस क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं.

