ETV Bharat / state

दिल्ली में 2023 जैसे न बन जाएं हालात, 4 मीटर और बढ़ा लेवल तो इन प्रमुख इलाकों तक आ जाएगा पानी, पढ़िए क्या है चेतावनी - FLOOD SITUATION IN DELHI

हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी सोमवार रात तक दिल्ली पहुंच सकता है, जिससे यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर जाएगी.

दिल्ली में बन रही बाढ़ की स्थति
दिल्ली में बन रही बाढ़ की स्थति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 2:10 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है. सुबह 8, 9 और 10 बजे तीन बार हरियाणा की ओर से तीन लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया. इसको लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली फ्लड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर एवं पूर्वी जिले के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव से बातचीत की.

अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार रात तक हरियाणा से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. वहीं सोमवार को 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावना है. यह पानी सोमवार रात या मंगलवार सुबह तक दिल्ली पहुंचेगा. इससे दिल्ली में यमुना का जो खतरे का निशान है वह पार हो जाएगा. पिछले 15-20 दिन में इस तरह की स्थिति पहली बार आई है. अभी भी टॉप लेवल पर हमारे जो रिव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं. हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

पूर्वी जिले के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताई स्थिति (ETV Bharat)

मंत्री ने लोगों को किया आश्वस्त: इसे लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हथिनीकुंड से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और आज रात तक यह खतरे के निशान को पार कर सकता है. मैं हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूं - घबराने की कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार पूरी तरह सतर्क है, टीमें जमीनी स्तर पर तैनात हैं और हम हर दिल्लीवासी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

खतरे का निशान पार सकती है यमुना नदी: उन्होंने कहा, अगर बाढ़ की स्थिति बनती है और इवैक्युएशन की जरूरत पड़ती है या खाने पीने के सामान उपलब्ध कराने की जो भी जरूरत पड़ती है तो प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की जाएगी. बता दें कि, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से सोमवार सुबह 8 बजे- 3,11,032 क्यूसेक, 9 बजे- 3,29,313 और 10 बजे- 3,21,653 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है. वहीं 10 बजे वजीराबाद बैराज से 38,900 और ओखला बैराज से 52,081 क्यूसेक पानी आगे डिस्चार्ज हुआ है. इससे 10 बजे दिल्ली में यमुना के पानी का लेवल ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 204.95 पहुंच गया. संभावना है कि अगले कुछ घंटे में यमुना का जलस्तर खतरे निशान को पार कर सकता है.

यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले इलाके: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके प्रभावित होते हैं. सोमवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 204.99 मीटर दर्ज किया गया. यमुना से सटे वो क्षेत्र हैं जो नदी के किनारों के करीब बसे हुए हैं, वहां से एहतियातन लोगों को हटने की अपील पहले की जा चुकी है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी से सटे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है.

जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्र
जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्र (ETV Bharat)

2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था जलस्तर: बता दें कि, जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच जाता है, तो इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. वर्ष 2023 की बाढ़ में, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिससे कई नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिनमें दिल्ली सचिवालय और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके भी शामिल थे.

दिल्ली पुराने रेलवे पुल पर मानक

चेतावनी स्तर- 204.50 मीटर

खतरे का स्तर- 205.33 मीटर

13.07.2023 को उच्चतम बाढ़ स्तर देखा गया- 208.66 मीटर

यह भी पढ़ें-

लोहे के पुल के समानांतर नया यमुना रेलवे ब्रिज तैयार, CRS निरीक्षण के बाद PM मोदी करेंगे उद्घाटन

दिल्ली में रौद्र रूप में यमुना, हथिनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, डूब सकते हैं कई निचले इलाके

नई दिल्ली: हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है. सुबह 8, 9 और 10 बजे तीन बार हरियाणा की ओर से तीन लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया. इसको लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली फ्लड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर एवं पूर्वी जिले के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव से बातचीत की.

अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार रात तक हरियाणा से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. वहीं सोमवार को 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावना है. यह पानी सोमवार रात या मंगलवार सुबह तक दिल्ली पहुंचेगा. इससे दिल्ली में यमुना का जो खतरे का निशान है वह पार हो जाएगा. पिछले 15-20 दिन में इस तरह की स्थिति पहली बार आई है. अभी भी टॉप लेवल पर हमारे जो रिव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं. हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

पूर्वी जिले के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताई स्थिति (ETV Bharat)

मंत्री ने लोगों को किया आश्वस्त: इसे लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हथिनीकुंड से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और आज रात तक यह खतरे के निशान को पार कर सकता है. मैं हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूं - घबराने की कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार पूरी तरह सतर्क है, टीमें जमीनी स्तर पर तैनात हैं और हम हर दिल्लीवासी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

खतरे का निशान पार सकती है यमुना नदी: उन्होंने कहा, अगर बाढ़ की स्थिति बनती है और इवैक्युएशन की जरूरत पड़ती है या खाने पीने के सामान उपलब्ध कराने की जो भी जरूरत पड़ती है तो प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की जाएगी. बता दें कि, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से सोमवार सुबह 8 बजे- 3,11,032 क्यूसेक, 9 बजे- 3,29,313 और 10 बजे- 3,21,653 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है. वहीं 10 बजे वजीराबाद बैराज से 38,900 और ओखला बैराज से 52,081 क्यूसेक पानी आगे डिस्चार्ज हुआ है. इससे 10 बजे दिल्ली में यमुना के पानी का लेवल ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 204.95 पहुंच गया. संभावना है कि अगले कुछ घंटे में यमुना का जलस्तर खतरे निशान को पार कर सकता है.

यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले इलाके: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके प्रभावित होते हैं. सोमवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 204.99 मीटर दर्ज किया गया. यमुना से सटे वो क्षेत्र हैं जो नदी के किनारों के करीब बसे हुए हैं, वहां से एहतियातन लोगों को हटने की अपील पहले की जा चुकी है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी से सटे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है.

जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्र
जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्र (ETV Bharat)

2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था जलस्तर: बता दें कि, जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच जाता है, तो इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. वर्ष 2023 की बाढ़ में, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिससे कई नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिनमें दिल्ली सचिवालय और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके भी शामिल थे.

दिल्ली पुराने रेलवे पुल पर मानक

चेतावनी स्तर- 204.50 मीटर

खतरे का स्तर- 205.33 मीटर

13.07.2023 को उच्चतम बाढ़ स्तर देखा गया- 208.66 मीटर

यह भी पढ़ें-

लोहे के पुल के समानांतर नया यमुना रेलवे ब्रिज तैयार, CRS निरीक्षण के बाद PM मोदी करेंगे उद्घाटन

दिल्ली में रौद्र रूप में यमुना, हथिनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, डूब सकते हैं कई निचले इलाके

Last Updated : September 1, 2025 at 2:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI YAMUNA WATER LEVELदिल्ली में यमुना का जलस्तरYAMUNA FLOODFLOOD SITUATION IN DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.