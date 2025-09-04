नई दिल्ली: हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार दिल्ली यमुना नदी के लिए छोड़े जा रहे पानी ने दिल्लीवासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. यमुना नदी उफान पर चल रही है, ऐसे में यमुना से सटे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन हो गई है.

साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाके इस समय यमुना के बढ़े जलस्तर के चलते बाढ़ की मार झेल रहे हैं. मदनपुर खादर, विश्वकर्मा कॉलोनी और आसपास के रिहायशी इलाकों में यमुना का पानी भर गया है. हालत इतने गंभीर हो चुके है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए NDRF की टीमों को तैनात करना पड़ा. एनडीआरएफ ने अब तक 171 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है.

दिल्ली में पालतू पशु भी बाढ़ से प्रभावित (ETV Bharat)

खड्डा कॉलोनी में पशुओं की दुर्दशा: साउथ ईस्ट दिल्ली के मदनपुर खादर के खड्डा कॉलोनी इलाके में स्थिति और भी चिंताजनक होती जा रहे है. यहां बाढ़ का असर सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़ी संख्या में पालतू पशु भी प्रभावित हुए हैं. सैंकड़ों की संख्या में भैंसें और गाय भूख से तड़प रही हैं.

दिल्ली में पालतू पशु भी बाढ़ से प्रभावित (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पशुओं के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की है. मजबूर होकर लोग खुद ही टेंट लगाकर और चारा जुटाकर अपने मवेशियों की देखभाल कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति है, ऐसे में पशुओं के लिए खाना पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, चारा दूर-दूर से लाना पड़ रहा है.

एनडीआरएफ की टीम (ETV Bharat)

हमारे पशुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं: एक स्थानीय निवासी ने बताया, कि

“हमारे पशुओं के लिए कोई सरकारी इंतजाम नहीं है. हम खुद ही उन्हें बचाने और खिलाने-पिलाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन पानी भरे होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है.”

साउथ ईस्ट दिल्ली के बाढ़ प्रभावित शिविरों का आज डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल और जिला मजिस्ट्रेट डॉ सरवन बंगारिया ने दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया. डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 60 से 70 राहत शिविर बनाए गए हैं, जो जरूरत के हिसाब से घटते-बढ़ते रहते हैं.

राहत शिविरों में डॉक्टरों की टीम तैनात: उन्होंने बताया कि खाने-पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. एमसीडी की ओर से सैनिटाइजेशन वर्कर लगातार काम कर रहे हैं. दिल्ली जल बोर्ड को सीवर से जुड़ी समस्याएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, राहत शिविरों में डॉक्टरों की टीम और दिल्ली पुलिस की तैनाती भी है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो. बता दें कि साउथ ईस्ट जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए कई स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है, जहां पर उनके सहूलियत के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है.

पालतू पशु भी बाढ़ से प्रभावित (ETV Bharat)

लोगों की परेशानी अब भी जारी: हालांकि अधिकारी राहत कार्यों को पर्याप्त बता रहे हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है, खासकर पशुओं के लिए कोई इंतजाम न होने से ग्रामीण और पशुपालक बेहद परेशान हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने ठहरने का तो इंतजाम कर दिया लेकिन खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है. लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पशुओं को बचाने और उनके लिए चारे-खाने की व्यवस्था तत्काल की जाए.





ये भी पढ़ें :