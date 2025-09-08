ETV Bharat / state

Delhi Flood: सांसद मनोज तिवारी का राहत शिविरों का दौरा, बोले- 'हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बावजूद तबाही रोकी'

सांसद मनोज तिवारी का राहत शिविरों का दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 8, 2025 at 2:44 PM IST | Updated : September 8, 2025 at 2:50 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सोमवार को बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सांसद मनोज तिवारी का राहत शिविरों का दौरा: शिविरों में सांसद तिवारी के साथ विधायक अजय महावर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. यू.के. चौधरी, उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम अजय कुमार, एसडीएम नितेश रावत, निगम पार्षद रेखा रानी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार बल्लन सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. पीड़ितों का हाल जानने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार बाढ़ का खतरा बड़ा था लेकिन दिल्ली सरकार और प्रशासन की सतर्कता के कारण नुकसान को काफी हद तक रोका जा सका.

