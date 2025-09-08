Delhi Flood: सांसद मनोज तिवारी का राहत शिविरों का दौरा, बोले- 'हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बावजूद तबाही रोकी'
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सोमवार को बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
सांसद मनोज तिवारी का राहत शिविरों का दौरा: शिविरों में सांसद तिवारी के साथ विधायक अजय महावर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. यू.के. चौधरी, उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम अजय कुमार, एसडीएम नितेश रावत, निगम पार्षद रेखा रानी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार बल्लन सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. पीड़ितों का हाल जानने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार बाढ़ का खतरा बड़ा था लेकिन दिल्ली सरकार और प्रशासन की सतर्कता के कारण नुकसान को काफी हद तक रोका जा सका.
राहत की बात है कि दिल्ली में यमुना जी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है।आज फिर हमने बाढ़ पीड़ितों की सुविधाओं देखभाल का जायजा लिया.. पिछले 11 वर्षों में पहले बार बाढ़ पीड़ित दिल्ली सरकार की सुविधाओं से संतुष्ट दिखे। धन्यवाद मुख्यमंत्री @gupta_rekha जी..— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) September 8, 2025
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में सक्रिय: उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक और मंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर आए और राहत बचाव कार्यों में सक्रिय रहे. "आज मैं भी इन्हीं प्रयासों की कड़ी में शिविरों में आया हूं ताकि पीड़ितों का दर्द समझ सकूं और उनकी मदद सुनिश्चित की जा सके". सांसद ने बताया कि प्रभावितों को अपेक्षित से अधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है. हरियाणा से छोड़े गए पानी के बावजूद यमुना की सफाई और प्रशासनिक तैयारियों ने हालात बिगड़ने नहीं दिए. उन्होंने कहा कि दिन-रात अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत तथा संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से पानी दिल्ली से गुजर गया और बड़े पैमाने पर तबाही नहीं हुई.
मनोज तिवारी ने भरोसा दिलाया कि आगे भी भाजपा कार्यकर्ता और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों की मदद करती रहेगी. उन्होंने कहा कि सेवा भाजपा कार्यकर्ताओं के स्वभाव में और समन्वय संगठन के मूल मंत्र में है, जो राहत शिविरों में भी साफ दिखाई दे रहा है.
