ETV Bharat / state

बूंदी में बाढ़ के हालात: नैनवा में 500 एमएम बारिश, सेना ने संभाला मोर्चा - HEAVY RAIN IN BUNDI

बूंदी के बाढ़ जैसे हालात हैं. नैनवा में 500 मिमी बारिश के चलते सेना को मोर्चा संभालना पड़ा. लोकसभा अध्यक्ष का दौरा निरस्त हो गया.

Kamleshwar Mahadev temple of Indragarh surrounded by water
पानी से घिरा इंद्रगढ़ का कमलेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 4:12 PM IST

4 Min Read

बूंदी: आसमान से बरसते पानी ने जिले में हालात बिगाड़ दिए. नदी-नाले उफान पर हैं. शहर और गांवों में जलभराव से आमजन परेशान है.नैनवा में 30 घंटे में 500 एमएम बारिश के चलते बाढ़ के हालात हो गए व जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. सेना व प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शनिवार शाम का बूंदी का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया. बिरला यहां सर्किट हाउस में जनसुनवाई और तीज महोत्सव के कवि सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाढ़ जैसे हालात को देखते दौरा निरस्त कर दिया.

नदी-नाले उफान पर: नैनवा उपखंड क्षेत्र में आसमान से आफत की बारिश बरसी. पिछले 30 घंटों में 500 एमएम बारिश दर्ज की गई. इससे कस्बे और ग्रामीण अंचल में हालात बिगड़ गए. हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है. नदी-नाले उफान पर हैं. दर्जनों गांव पानी से घिर गए. घरों में पानी घुस गया. खेत तालाब बन गए. सड़कें नदियों में तब्दील हो गई. निचले इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हैं. हालात बिगड़ते ही सेना, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अमला मोर्चा संभालने में जुट गया.

बूंदी में लोगों को किया रेस्क्यू. (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:सवाईमाधोपुर के कई गांवों में बाढ़, सूरवाल बांध ओवरफ्लो, कई गांवों में पानी भरा - FLOOD IN SAWAI MADHOPUR

जलभराव क्षेत्रों का जायजा: जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने नैनवा क्षेत्र का जायजा लिया. अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए. एसपी राजेंद्र मीणा, सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम प्रीति मीणा, तहसीलदार रामराय मौके पर डटे हैं. सेना की टीमें बाढ़ग्रस्त गांवों में भेजी गई. नावों और रेस्क्यू बोट की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. प्रशासन ने स्कूलों व धर्मशालाओं में अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं. इधर, बूंदी शहर के कई इलाकों में पानी भर गया. नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल और आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. लोगों से अपील की कि जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें.

गांव अलग-थलग: लगातार बारिश और बाढ़ के चलते बूंदी व कोटा का टोंक और सवाई माधोपुर से संपर्क टूट गया. कई प्रमुख मार्ग बंद हो गए. सैकड़ों गांवों का आवागमन बाधित है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन तक पहुंचना कठिन हो गया.

पढ़ें: कोटा संभाग में बाढ़ के हालात, कई रास्ते बंद और स्कूलों में छुट्टी - HEAVY RAIN IN KOTA DIVISION

लोगों को किया रेस्क्यूः इधर, जिले से पानी के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें एक वीडियो लाखेरी मंदिर में दर्शन करने गया दंपती का है, जो अचानक तेज बहाव में फंस गया. इसे एसडीआरएफ और लोगों ने रस्सी की मदद से बड़ी मुश्किल से निकाला. वहीं, दूसरा वीडियो गरढदा की रीवा नदी पर पुलिया बहने का है. पुलिया के दूसरी ओर फंसे लोगों को जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे निकाला गया.

Many areas in Bundi submerged
बूंदी में कई इलाके जलमग्न (ETV Bharat Bundi)

कमलेश्वर महादेव मंदिर टापू में तब्दील: जिले के इंद्रगढ़ का ऐतिहासिक कमलेश्वर महादेव मंदिर पानी से घिर गया. मंदिर तक पहुंचने वाले सभी रास्ते डूब गए. कई श्रद्धालु मंदिर में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास सेना और सिविल डिफेंस कर रही है. आसपास की दुकान डूब चुकी है.

पढ़ें:राजस्थान में भारी बारिश से हाहाकार, कई जिलों में अलर्ट, 10 जिलों में स्कूल बंद, चंबल खतरे के निशान से ऊपर - HEAVY RAIN IN RAJASTHAN

उफान पर चाकन नदी : चाकन नदी उफान पर है. उसके आसपास के गांव जलमग्न हो गए. चंबल नदी में रिवर्स फ्लो से स्थिति और गंभीर हो गई. बैकवाटर के कारण निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है. इससे खेतों में फसलें चौपट हो गई. ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन ठप हो गया. प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाह पर ध्यान न दें और बिना जरूरत घरों से ना निकलें. प्रशासन ने कहा कि सभी प्रभावितों की मदद के लिए टीमें 24 घंटे कार्य कर रही हैं.

कांग्रेस की रणनीति पर भी ब्रेक: तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात ने राजनीतिक गतिविधियों पर असर डाल दिया. कांग्रेस की स्मार्ट मीटर मुद्दे पर बुलाई बैठक आखिरी वक्त पर रद्द करनी पड़ी. विधायक हरिमोहन शर्मा ने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि यह बैठक का नहीं बल्कि आमजन की मदद करने का समय है. कार्यकर्ताओं से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटने की अपील की. शर्मा ने शनिवार को खटखट और आसपास के गांवों में हालात देखे. ग्रामीणों की समस्याएं सुनी.

बूंदी: आसमान से बरसते पानी ने जिले में हालात बिगाड़ दिए. नदी-नाले उफान पर हैं. शहर और गांवों में जलभराव से आमजन परेशान है.नैनवा में 30 घंटे में 500 एमएम बारिश के चलते बाढ़ के हालात हो गए व जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. सेना व प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शनिवार शाम का बूंदी का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया. बिरला यहां सर्किट हाउस में जनसुनवाई और तीज महोत्सव के कवि सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाढ़ जैसे हालात को देखते दौरा निरस्त कर दिया.

नदी-नाले उफान पर: नैनवा उपखंड क्षेत्र में आसमान से आफत की बारिश बरसी. पिछले 30 घंटों में 500 एमएम बारिश दर्ज की गई. इससे कस्बे और ग्रामीण अंचल में हालात बिगड़ गए. हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है. नदी-नाले उफान पर हैं. दर्जनों गांव पानी से घिर गए. घरों में पानी घुस गया. खेत तालाब बन गए. सड़कें नदियों में तब्दील हो गई. निचले इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हैं. हालात बिगड़ते ही सेना, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अमला मोर्चा संभालने में जुट गया.

बूंदी में लोगों को किया रेस्क्यू. (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:सवाईमाधोपुर के कई गांवों में बाढ़, सूरवाल बांध ओवरफ्लो, कई गांवों में पानी भरा - FLOOD IN SAWAI MADHOPUR

जलभराव क्षेत्रों का जायजा: जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने नैनवा क्षेत्र का जायजा लिया. अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए. एसपी राजेंद्र मीणा, सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम प्रीति मीणा, तहसीलदार रामराय मौके पर डटे हैं. सेना की टीमें बाढ़ग्रस्त गांवों में भेजी गई. नावों और रेस्क्यू बोट की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. प्रशासन ने स्कूलों व धर्मशालाओं में अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं. इधर, बूंदी शहर के कई इलाकों में पानी भर गया. नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल और आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. लोगों से अपील की कि जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें.

गांव अलग-थलग: लगातार बारिश और बाढ़ के चलते बूंदी व कोटा का टोंक और सवाई माधोपुर से संपर्क टूट गया. कई प्रमुख मार्ग बंद हो गए. सैकड़ों गांवों का आवागमन बाधित है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन तक पहुंचना कठिन हो गया.

पढ़ें: कोटा संभाग में बाढ़ के हालात, कई रास्ते बंद और स्कूलों में छुट्टी - HEAVY RAIN IN KOTA DIVISION

लोगों को किया रेस्क्यूः इधर, जिले से पानी के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें एक वीडियो लाखेरी मंदिर में दर्शन करने गया दंपती का है, जो अचानक तेज बहाव में फंस गया. इसे एसडीआरएफ और लोगों ने रस्सी की मदद से बड़ी मुश्किल से निकाला. वहीं, दूसरा वीडियो गरढदा की रीवा नदी पर पुलिया बहने का है. पुलिया के दूसरी ओर फंसे लोगों को जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे निकाला गया.

Many areas in Bundi submerged
बूंदी में कई इलाके जलमग्न (ETV Bharat Bundi)

कमलेश्वर महादेव मंदिर टापू में तब्दील: जिले के इंद्रगढ़ का ऐतिहासिक कमलेश्वर महादेव मंदिर पानी से घिर गया. मंदिर तक पहुंचने वाले सभी रास्ते डूब गए. कई श्रद्धालु मंदिर में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास सेना और सिविल डिफेंस कर रही है. आसपास की दुकान डूब चुकी है.

पढ़ें:राजस्थान में भारी बारिश से हाहाकार, कई जिलों में अलर्ट, 10 जिलों में स्कूल बंद, चंबल खतरे के निशान से ऊपर - HEAVY RAIN IN RAJASTHAN

उफान पर चाकन नदी : चाकन नदी उफान पर है. उसके आसपास के गांव जलमग्न हो गए. चंबल नदी में रिवर्स फ्लो से स्थिति और गंभीर हो गई. बैकवाटर के कारण निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है. इससे खेतों में फसलें चौपट हो गई. ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन ठप हो गया. प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाह पर ध्यान न दें और बिना जरूरत घरों से ना निकलें. प्रशासन ने कहा कि सभी प्रभावितों की मदद के लिए टीमें 24 घंटे कार्य कर रही हैं.

कांग्रेस की रणनीति पर भी ब्रेक: तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात ने राजनीतिक गतिविधियों पर असर डाल दिया. कांग्रेस की स्मार्ट मीटर मुद्दे पर बुलाई बैठक आखिरी वक्त पर रद्द करनी पड़ी. विधायक हरिमोहन शर्मा ने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि यह बैठक का नहीं बल्कि आमजन की मदद करने का समय है. कार्यकर्ताओं से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटने की अपील की. शर्मा ने शनिवार को खटखट और आसपास के गांवों में हालात देखे. ग्रामीणों की समस्याएं सुनी.

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA500 MM RAIN IN NAINWAARMY TOOK OVER THE FRONT IN BUNDIRAJASTHAN WEATHER UPDATEHEAVY RAIN IN BUNDI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.