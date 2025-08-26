ETV Bharat / state

इंद्रावती नदी के बीच में फंसा ग्रामीण, तेज बारिश से बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात - VILLAGER TRAPPED IN MIDDLE OF RIVER

बीजापुर में तेज बारिश के कारण एक ग्रामीण नदी के बीच में फंस गया.

villager trapped in middle of river
तेज बारिश से बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 3:05 PM IST

बीजापुर : छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज बारिश हो रही है.बस्तर के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है. ऐसे में बीजापुर जिले भैरमगढ़ ब्लॉक में तेज बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. मरकापाल घाट के पास पानी बढ़ने के कारण एक ग्रामीण बीच नदी में फंस गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया. जो मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरु किया.नाव और रस्सियों की सहायता से फंसे हुए ग्रामीण को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज बहाव के कारण ऑपरेशन में बाधाएं आ रही हैं .

इंद्रावती नदी के बीच में फंसा ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद : नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि व्यक्ति आगे पीछे नहीं जा सकता. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और बचाव कार्य शुरू किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी घटनास्थल पर मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ग्रामीण जरुरी काम की वजह से नदी पार कर रहा था, तभी अचानक इंद्रावती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई. इसी दौरान ग्रामीण नदी की तेज धार में चट्टान के सहारे फंस गया.

घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
रेस्क्यू टीम ग्रामीण को बचाने पानी में उतरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक विक्रम मंडावी ने दिए निर्देश : वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य की निगरानी स्वयं की. विधायक विक्रम मंडावी को खबर लगने के बाद वे खुद मौके पर पहुंचे और निर्देश दिए. विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और सुरक्षित तरीके से व्यक्ति को बाहर निकाला जाए.

रेस्क्यू टीम ग्रामीण को बचाने पानी में उतरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर साल बाढ़ से परेशान गांव : प्रशासन ने आसपास के लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है. घटना के बाद स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं. ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, लेकिन इस बार जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे ऐसी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई.

