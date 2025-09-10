पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए कुरुक्षेत्र से 21 ट्रक राहत सामग्री रवाना, सीएम ने कहा- "जब देश पर संकट आता है, राहुल विदेश चले जाते हैं"
कुरुक्षेत्र से हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने 21 ट्रक राहत सामग्री पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा.
Published : September 10, 2025 at 12:28 PM IST
कुरुक्षेत्र: पंजाब में बाढ़ से तबाही के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित लोगों और पशुओं के लिए राहत सामग्री से भरे 21 ट्रक पंजाब रवाना किए हैं. मुख्यमंत्री ने पिपली अनाज मंडी से खुद ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला.
पंजाब सहित इन राज्यों में बाढ़ से हुआ है भारी नुकसान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि, "पिछले कई दिनों से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. खासकर पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है. लोगों की मदद के लिए हमने राहत सामग्री भेजी है. हम पहले भी करीब 135 ट्रक राहत सामग्री भेज चुके हैं. आज पिपली से 21 ट्रक और भेजे गए हैं, जिनमें खाद्य सामग्री, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा, मच्छरदानी और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं."
वित्तीय सहायता और मुआवजे की घोषणा: इस दौरान सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब और जम्मू को 5-5 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए दौरे का हवाला देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री ने हाल ही में पंजाब और हिमाचल का दौरा किया और पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है."
"किसानों से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मंगवाए गए": सीएम सैनी ने आगे कहा कि "फसल खराब होने पर किसानों से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मंगवाए गए हैं. अब तक 1.6 लाख से ज्यादा किसानों द्वारा पंजीकरण हो चुके हैं. हरियाणा सरकार ने पिछले साढ़े 10 सालों में 15,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसानों को दिया है."
राहुल गांधी और केजरीवाल पर हमला: मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, "जब देश या राज्य पर संकट आता है, तो राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं. मेरा भी विदेशी दौरा था, लेकिन हालातों को देखते हुए मैंने रद्द कर दिया. वहीं, जब पंजाब में हालात सही होते हैं तो केजरीवाल वहां पहुंचते हैं. और जब मुश्किलें आती हैं तो गायब हो जाते हैं. हरियाणा सरकार और भाजपा हर मुश्किल में किसानों और जनता के साथ खड़ी रहती है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी करता है."
नए उपराष्ट्रपति को सीएम ने दी बधाई: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "हमें विश्वास है कि नए उपराष्ट्रपति देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे और राज्यसभा की गरिमा को भी बढ़ाएंगे."
