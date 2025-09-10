ETV Bharat / state

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए कुरुक्षेत्र से 21 ट्रक राहत सामग्री रवाना, सीएम ने कहा- "जब देश पर संकट आता है, राहुल विदेश चले जाते हैं"

कुरुक्षेत्र से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 10, 2025 at 12:28 PM IST 3 Min Read

कुरुक्षेत्र: पंजाब में बाढ़ से तबाही के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित लोगों और पशुओं के लिए राहत सामग्री से भरे 21 ट्रक पंजाब रवाना किए हैं. मुख्यमंत्री ने पिपली अनाज मंडी से खुद ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला. पंजाब सहित इन राज्यों में बाढ़ से हुआ है भारी नुकसान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि, "पिछले कई दिनों से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. खासकर पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है. लोगों की मदद के लिए हमने राहत सामग्री भेजी है. हम पहले भी करीब 135 ट्रक राहत सामग्री भेज चुके हैं. आज पिपली से 21 ट्रक और भेजे गए हैं, जिनमें खाद्य सामग्री, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा, मच्छरदानी और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं." सीएम ने राहुल गांधी पर बोला हमला (ETV Bharat) वित्तीय सहायता और मुआवजे की घोषणा: इस दौरान सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब और जम्मू को 5-5 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए दौरे का हवाला देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री ने हाल ही में पंजाब और हिमाचल का दौरा किया और पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है."