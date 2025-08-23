ETV Bharat / state

राजस्थान में भारी बारिश से हाहाकार, कई जिलों में अलर्ट, 10 जिलों में स्कूल बंद - HEAVY RAIN IN RAJASTHAN

भारी बारिश से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

heavy rain in rajasthan
भारी बारिश के बाद कोटा में सड़के हुई क्षतिग्रस्त (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 10:27 AM IST

जयपुर: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में तेज से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान में फिलहाल मानसून का कहर जारी है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. प्रभावित जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और पुलिस टीमें तैनात की जा रही है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता: अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और दौसा जिला कलेक्टरों से मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत की और राहत के साथ ही बचाव कार्यों की समीक्षा की. सीएम ने NDRF और SDRF को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी की जाएगी. साथ ही जान-माल और संपत्ति के नुकसान का शीघ्र आकलन कर राहत दिलाई जाएगी.

बूंदी जिले में जलभराव के हालात (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कोटा संभाग में भीषण बाढ़: 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 50 से ज्यादा रास्ते बंद

आज 10 जिलों में स्कूल बंद: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिन तक दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होती रहेगी. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी 22 से 29 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट: आज राज्य में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की सम्भावना है. मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है. राज्य के अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है.

कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात: कोटा, बूंदी और बारां जिलों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कोटा जिले में कैथून-धरनावदा स्टेट हाईवे 51 बंद कर दिया गया है. कई पुलियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है. बारां जिले में फोरेस्ट नाले में पानी की ज्यादा आवक और नालियों के जाम होने से शहर की सड़कों पर 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है. प्रताप चौक, इंद्रा मार्केट और सदर बाजार जैसे प्रमुख बाजार डूब गए हैं. दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान होने की आशंका है. वहीं, बूंदी जिले के नैनवा तहसील का मोड़सा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया है. कई मकान ढह गए हैं और ग्रामीणों को खाद्य सामग्री और राहत का इंतजार है.

heavy rain in rajasthan
सवाईमाधोपुर के कई इलाके अभी जलमग्न है (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा

सवाई माधोपुर और पांचना बांध का हाल: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र में निगोह नदी के किनारे बसी कॉलोनियां टापू बन गई हैं. मानसरोवर बांध पर करीब दो फीट पानी की चादर चल रही है और तेज बहाव के कारण कई पुलिया टूट गई हैं. जिला कलेक्टर काना राम ने आमजन से जलभराव संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है. नेशनल हाईवे 552 और 52 कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. इसी बीच, करौली जिले के पांचना बांध में भारी पानी की आवक के चलते 4 गेट खोलकर 26,232 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इस सीजन में पहली बार 4 गेट एक साथ खोले गए हैं. जल संसाधन विभाग ने डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने और मवेशी नहीं छोड़ने की अपील की है.

राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ तैनात
राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ तैनात (ETV Bharat)

हादसे और नुकसान: बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र में अचानक दीवार गिरने से एक मासूम बालिका और एक महिला घायल हो गई. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बूंदी जिले में कई घर ढह गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अब तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है. बारां, बूंदी और कोटा में अब तक करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

पढ़ें. कोटा संभाग में बाढ़ के हालात, कई रास्ते बंद और स्कूलों में छुट्टी

जयपुर में मौसम का बदला मिजाज: राजधानी जयपुर में जहां शुक्रवार को रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, वहीं शनिवार को अल सुबह 30 मिनट तेज बारिश का दौर का चला. पिछले दो दिन से बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने से तापमान में भी गिरावट हुई है. पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और शहर में सड़कों पर जल भराव के कारण दिनभर जाम के हालात नजर आ रहे हैं.

बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी खबर: बीसलपुर में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है. बांध के अब दो गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है. 4 गेट खोलकर डाउन स्ट्रीम में 36 हजार क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है. बांध के गेट नंबर 9 और 10 को 2 मीटर खोलकर पानी निकाला जा रहा है, जबकि गेट नंबर 8 और 11 को 1 मीटर खोलकर पानी निकाला जा रहा है. फिलहाल बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 3.80 मीटर पर बह रही है.

चम्बल नदी का एक बार फिर बढ़ने लगा जल स्तर: लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में जल स्तर 131.80 मीटर पर पहुंच गया है. नदी में 130.79 मीटर खतरे का निशान है. हालांकि, धौलपुर जिले में बारिश नहीं हो रही है. पिछले इलाकों से आ रहे पानी की वज़ह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है. चम्बल का गेज और भी बढ़ने की संभावना है. कलेक्टर श्रीनिधी बीटी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है.

