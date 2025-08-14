ETV Bharat / state

पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में आई 'बाढ़', पुल के ऊपर बह रही नदी, गांवों में भरा पानी - FLOOD LIKE SITUATION

भारी बारिश के बाद उधम सिंह नगर जिले के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. गांवों में बाढ़ जैसे हालत बन गए.

Etv Bharat
पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में आई 'बाढ़' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read

खटीमा: पहाड़ों में देर रात से हो रही भारी बारिश का असर अब तराई इलाकों में दिखने लगा है. उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज और बैतूल समेत आसपास के सभी इलाकों में बहने वाली सभी नदियां और बरसती नाले उफान पर हैं. सितारगंज के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. सितारगंज को शक्ति फार्म से जोड़ने वाले लक्खा पुल के ऊपर नहर का पानी बह रहा है. वहीं कई इलाकों के ग्रामीण भी बाढ़ के बीच फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ व पुलिस टीम जुटी हुई है.

उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज तहसील क्षेत्र में बरसाती नदियों के रौद्र रूप ने गुरुवार को बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है. बैगुल व सूखी नदी में काफी पानी आया है. सितारगंज के नगरीय क्षेत्र अरविंद नगर, शक्तिफार्म नंबर 9, लोका, गौठा, नकहा, बमनपुरी, झाड़ी गांव और सिसौना सहित कई इलाको में बाढ़ की स्थित पैदा हो चुकी है.

mountains
पुल के ऊपर बह रही नदी (ETV Bharat)

वहीं सितारगंज क्षेत्र से होकर बहने वाली कैलाश नदी के उफान पर आने से नदी ओवर फ्लो होकर गौरी खेड़ा, बिज्टी पटिया, कल्याण पुर, थारूतिशोर, तुर्कातिसौर, नकुलिया, साधूनगर, चीकाघाट, करघटिया, पिंडारी, सैजना आदि इलाको में जल भराव की स्थिति पैदा कर सकती है. जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.

सितारगंज की सूखी नदी में बने लक्खा पुल के ऊपर से पानी ओवर फ्लो होकर भयावह स्थिति में बह रहा है. प्रशासन ने वर्तमान में नदी क्षेत्रों से दूर रहने व बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की है. एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. अभी तक इन इलाकों से जन हानि या पशु हानि की सूचनाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन लगातार बरसात से सितारगंज इलाके की बरसाती नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में बना हुआ है.

Flood
गांवों में घुसा नदियों का पानी. (ETV Bharat)

बता दें कि मौमस विभाग ने पहले ही गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौमस विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिलेगी. मौमस विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पहले से ही अलर्ट था. फिलहाल जिन इलाकों में पानी भरने या फिर नदियों का पानी घुसने की सूचना आ रही है, वहां पर तत्काल रेस्क्यू टीम को भेजा जा रहा है. ताकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके.

पढ़ें---

खटीमा: पहाड़ों में देर रात से हो रही भारी बारिश का असर अब तराई इलाकों में दिखने लगा है. उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज और बैतूल समेत आसपास के सभी इलाकों में बहने वाली सभी नदियां और बरसती नाले उफान पर हैं. सितारगंज के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. सितारगंज को शक्ति फार्म से जोड़ने वाले लक्खा पुल के ऊपर नहर का पानी बह रहा है. वहीं कई इलाकों के ग्रामीण भी बाढ़ के बीच फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ व पुलिस टीम जुटी हुई है.

उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज तहसील क्षेत्र में बरसाती नदियों के रौद्र रूप ने गुरुवार को बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है. बैगुल व सूखी नदी में काफी पानी आया है. सितारगंज के नगरीय क्षेत्र अरविंद नगर, शक्तिफार्म नंबर 9, लोका, गौठा, नकहा, बमनपुरी, झाड़ी गांव और सिसौना सहित कई इलाको में बाढ़ की स्थित पैदा हो चुकी है.

mountains
पुल के ऊपर बह रही नदी (ETV Bharat)

वहीं सितारगंज क्षेत्र से होकर बहने वाली कैलाश नदी के उफान पर आने से नदी ओवर फ्लो होकर गौरी खेड़ा, बिज्टी पटिया, कल्याण पुर, थारूतिशोर, तुर्कातिसौर, नकुलिया, साधूनगर, चीकाघाट, करघटिया, पिंडारी, सैजना आदि इलाको में जल भराव की स्थिति पैदा कर सकती है. जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.

सितारगंज की सूखी नदी में बने लक्खा पुल के ऊपर से पानी ओवर फ्लो होकर भयावह स्थिति में बह रहा है. प्रशासन ने वर्तमान में नदी क्षेत्रों से दूर रहने व बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की है. एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. अभी तक इन इलाकों से जन हानि या पशु हानि की सूचनाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन लगातार बरसात से सितारगंज इलाके की बरसाती नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में बना हुआ है.

Flood
गांवों में घुसा नदियों का पानी. (ETV Bharat)

बता दें कि मौमस विभाग ने पहले ही गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौमस विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिलेगी. मौमस विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पहले से ही अलर्ट था. फिलहाल जिन इलाकों में पानी भरने या फिर नदियों का पानी घुसने की सूचना आ रही है, वहां पर तत्काल रेस्क्यू टीम को भेजा जा रहा है. ताकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN SITARGANJHEAVY RAINS IN UTTARAKHANDसितारगंज इलाके में बाढ़नदिया उफान परFLOOD LIKE SITUATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.