कोटा: जिले की सांगोद क्षेत्र के कनवास कस्बे और आसपास मंगलवार दोपहर से भारी बारिश का दौर जारी है. अरु नदी में उफान के चलते जलभराव की स्थिति हो गई. कनवास में बाढ़ के हालात बन गए. आसपास के कई रास्ते बंद हो गए. सांगोद का खानपुर से सीधा संपर्क टूट गया. साथ ही कनवास का भी कई गांवों से संपर्क टूट गया.

कनवास के उपखंड अधिकारी राम अवतार मीणा ने बताया कि अरु नदी में उफान से कनवास की निचली बस्तियों में पानी घुस गया. बाजार में 2 फीट तक पानी है. कस्बे के नजदीक अरु नदी और सालीघाटा की पुलिया पर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है. अरु नदी की पैदल पुलिया पर 3 फीट की चादर चलने से गायत्री मंदिर तक पानी भर गया. इससे कनवास बायपास पर आवागमन बंद हो गया, फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

कोटा के कनवास में बाढ़ सरीखे हालात. (ETV Bharat Kota)

सामान को नुकसान: लगातार बारिश से बुधवार तड़के सुभाष सर्किल, हॉट चौक और अन्य मुख्य मार्गों पर जलभर गया. रामनगर और निचली बस्तियों में पानी भर गया. यह पानी घरों व दुकानों में घुस गया. इससे सामान को नुकसान हुआ. मोईकलां खुर्द से गाडरवारा मार्ग बंद है. सांगोद से खानपुर मुख्य मार्ग नाले में भारी पानी के चलते बंद करना पड़ा. बीना का टांडा से मंगलपुरा का रास्ता बंद है. आवा कनवास मार्ग बंद है. दूधियाखेड़ी से सावन भादो नदी की पुलिया व पुराने थाना कनवास के पीछे रास्ता बंद है. दरा से सांगोद मार्ग पर भी पानी भरा है.