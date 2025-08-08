भिवानी: हरियाणा में इन दिनों हो रही भीषण बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है. खासकर ग्रामीण क्षेत्र और निचले इलाके बारिश का कारण जलमग्न हो चुके हैं. कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात है. प्रदेश की ऐसी स्थिति को लेकर लगातार विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है. इनेलो विधायक ने जलजमाव को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला. वहीं, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने फ्लड मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए है.

हरियाणा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

अर्जुन चौटाला ने किया भिवानी के 12 गांवों का दौरा: दरअसल, भिवानी जिला के बवानीखेड़ा में जलभराव से प्रभावित विभिन्न गांवों दौरा करने सिरसा जिले की रानियां विधानसभा सीट से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला पहुंचे. इस दौरान अर्जुन चौटाला ने कहा कि जलभराव को लेकर भिवानी में करीब 12 गांवों का हमने दौरा किया. चौधरी अभय सिंह विदेश गए हुए थे, जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका मेरे पास फोन आया कि अर्जुन, तुम्हें जाना है. यमुनानगर के अंदर प्रधानमंत्री की रैली हुई थी. वह रैली हुई तो वहां कनक की बिजाई हो रखी थी, जो पहले काट दी गई. मुआवजे के रूप में उन किसानों को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ दिया गया.

बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

"ड्रेन के पानी से किसानों के फसल हुए खराब": आगे अर्जुन चौटाला ने कहा कि सरकार की तरफ से सरकारी खाते में से दिया गया. सरकार प्रधानमंत्री की रैली के लिए 50 हजार दे सकती है, तो जो पानी यह कुदरत की वजह से नहीं हुआ, ड्रेन के ओवरफ्लो होने से फसलें खराब हुई हैं. सरकार ही पीछे से पानी छोड़ती है.सरकार को यह पता है कि इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है. यहां पर भी कम से कम मुआवजा 50 हजार रुपए देना चाहिए.आज के दिन ठेके (पट्टे) का रेट भी कहीं 50 हजार है और कहीं 60 हजार रुपए है.

अर्जुन चौटाला ने किया भिवानी के 12 गांवों का दौरा (ETV Bharat)

"फ्लड मैनेजमेंट को लेकर सरकार गंभीर": इसके इतर भिवानी पहुंची हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि फ्लड मैनेजमेंट को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है.अबकी बार मानसून काफी बेहतर रहा, जिसके चलते काफी स्थानों पर जलभराव हुआ है. सिंचाई विभाग अपने स्तर पर इस जलभराव की समस्या को निपटाने के लिए लगा हुआ है. इसके लिए मुख्यमंत्री कई बैंठकें लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इसी का परिणाम है कि टांगरी नदी का जलस्तर अत्याधिक बरसात के चलते काफी ऊंचा होने के बावजूद भी वहां के जलस्तर का प्रबंधन किया गया. साथ ही जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सका.

"सतलुज-यमुना लिंक नहर का मुद्दा इंटर स्टेट": सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर का मुद्दा इंटर स्टेट मुद्दा है. हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल के नेतृत्व में पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है. इस मामले का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है. मामला लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में भी चला है.इस मामले का हल निकालने की कोशिशें केंद्र और राज्य स्तर पर की जा रही है. उन्होंने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विभिन्न गांवों में जलभराव की स्थिति का अधिकारियों को साथ लेकर जायजा लिया तथा उचित प्रबंधन के निर्देश भी दिए.

