फरीदाबाद में बाढ़, कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी, घर खाली करने का आदेश, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट - FARIDABAD FLOOD LIKE SITUATION

फरीदाबाद के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है. यही कारण है कि पूरा शहर पानी-पानी हो गया है.

Faridabad Flood like situation
फरीदाबाद में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 11:17 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:37 AM IST

9 Min Read

फरीदाबाद: फरीदाबाद में यमुना का पानी कहर बरपा रहा है. पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है. इस बीच लोग राहत के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं. कई दुकानों और घरों में पानी घुस जाने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. वहीं, ही प्रशासन अलर्ट मोड में है. प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है.

बसंतपुर सहित 14 गांवों में बाढ़ जैसे हालात: दरअसल, हथिनीकुंड बैराज से लगभग 3 लाख 30 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसके अलावा ओखला बैराज से भी लगभग 53000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. हथिनीकुंड बैराज का पानी अब धीरे-धीरे फरीदाबाद में आ रहा है. यमुना नदी पूरी तरह से उफान पर है. यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे बसे बसंतपुर समेत 14 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं. बसंतपुर में हालात को देखते हुए लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है. लोग सुरक्षित जगहों पर अपने सामान को ले जा रहे हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो अभी भी अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनके घर नीचे हैं. वह अपने पड़ोसियों के छतों पर रहने को मजबूर हैं.

फरीदाबाद में बाढ़ जैसी स्थिति (ETV Bharat)

चोरी के डर से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर: बसंतपुरवासियों का कहना है कि, "हम घर को खाली करके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे रहने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. अगर हम घर खाली करके चले भी गए तो घर में चोरी हो रही है." घरों में चोरी के डर से लोग बाढ़ जैसे हालात में भी अपने ही घरों में रहने को मजबूर है. कई घर ऐसे हैं, जो पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं.पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. आने वाले 48 घंटे और भी ज्यादा मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है.

लगातार बढ़ रहा जलस्तर: इस बीच ईटीवी भारत की टीम बसंतपुर इलाके में पहुंची. टीम ने देखा कि पूरा इलाका पानी-पानी हो गया है. ईटीवी भारत ने यहां रहने वाले सन्नी से बात की. सन्नी ने बताया कि, " साल 2023 में भी इसी तरह का हाल इस कॉलोनी में हो गया था. इस बार भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है. कुछ दिन पहले भी यहां पर पानी ज्यादा भर गया था, लेकिन धीरे-धीरे पानी कम हो गया. एक बार फिर से पानी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया है. हम लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. अगर बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, तो उनको हम ट्यूब की सहायता स्कूल भेजते हैं. इस बीच प्रशासन के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं की जगह को खाली कर दो. लेकिन हम जाएं कहां? हमारे लिए किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है. ना रुकने की, ना खाने पीने की. ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां?"

Faridabad Flood like situation
पानी पानी हुआ फरीदाबाद (ETV Bharat)

"मंदिर और मस्जिद में रहने को लोग मजबूर": बसंतपुर निवासी सन्नी ने आगे कहा कि, " जिनके रिश्तेदार हैं, वह तो यहां से निकलकर उनके पास जा रहे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका यहां पर कोई नहीं है. वह अपने घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहां पर मंदिर और मस्जिद में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल ऊंची जगह पर बनाया गया है, लेकिन वहां पर भी अब बाढ़ का पानी बढ़ रहा है. प्रशासन से हमारी अपील है कि हमें सुरक्षित जगह और भोजन मुहैया कराएं."

गाड़ी के ट्यूब से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे लोग: वहीं, बसंतपुर निवासी शाहनवाज ने कहा, "मैं कई सालों से यहां पर रह रहा हूं. मैं बाढ़ में गाड़ी का ट्यूब लेकर घूम रहा हूं.ताकि कोई मरीज हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको घर से बाहर निकलना हो, उसकी मैं सहायता कर सकूं, क्योंकि पानी लगातार भरता जा रहा है. ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो बीमार हैं या फिर जिन्हें किसी काम से बाहर जाना है या फिर घरों के लिए राशन लाना है, उनको हम इसके उपर बिठाकर पानी से बाहर निकल रहे हैं. हमें प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है. प्रशासन के लोग आते हैं और चले जाते हैं. यहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है."

Faridabad Flood like situation
कई घर पानी में डूबे (ETV Bharat)

सरकार से सुरक्षित स्थान और भोजन मुहैया कराने की मांग: इसके अलावा बसंतपुरवासी सहवाज ने बताया कि, " काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खाने को घर में राशन नहीं है. सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है. हम जाएं तो कहां जाए. करें तो क्या करें, सरकार को चाहिए कि हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचाए और हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करें. हालांकि ऐसा कुछ प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है."

"सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए": इसके अलावा स्थानीय निवासी मोहर्रम ने कहा कि, "पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था. इतना पानी आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल बाढ़ नहीं आई थी. इस बार बाढ़ आ गई है. ऐसे में सरकार को चाहिए हमारी मदद करें. हम जाएं तो कहां जाएं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. मजबूरी में यहां रहने को हम मजबूर हैं."

" वोट लेने नेता तो आ जाते हैं, लेकिन ...":इसके अलावा स्थानीय व्यक्ति सुनील ने बताया कि, "हम बहुत परेशान हैं, बच्चे लेकर जाएं कहां, हमें समझ नहीं आ रहा है. सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है. वोट लेने नेता तो आ जाते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में हमारे पास कोई नहीं आता है. सरकार को चाहिए कि हमारी मदद करे."

प्रशासन ने ग्रामीणों से की अपील (ETV Bharat)

"आने वाले 24 घंटे फरीदाबाद के लिए बेहद संवेदनशील": वहीं, पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात के बीच फरीदाबाद डीसी विक्रम यादव ने प्रेसवार्ता की. डीसी विक्रम यादव ने कहा कि, "आने वाले 24 घंटे फरीदाबाद के लिए बेहद संवेदनशील है. हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे हैं. पानी के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है. ऐसे हालात में जिला प्रशासन ने सभी विभागों को हाई अलर्ट मोड पर रखा है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है, जिस तरह से साल 2023 में बाढ़ आई थी. वैसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है, जिसको देख प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गया है."

प्रशासन ने ग्रामीणों से की अपील:फरीदाबाद डीसी विक्रम यादव ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि, "बसंतपुर, किदावली, लालपुर, महावतपुर, राजपुर कलां, तिलोरी खादर, अमीपुर, चिरसी, मंझावली, चांदपुर, मोठूका, अरुआ, छांयसा और मोहना आदि गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और आज शाम तक अपने घरों को छोड़कर प्रशासन द्वारा निर्धारित चिन्हित सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं. प्रभावित गांवों और बस्तियों के लिए राजकीय विद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों और पंचायत भवनों को सेफ हाउस के रूप में चिन्हित किया गया है. यहां भोजन, पानी, बिजली, दवाईयां और रहने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

हेल्पलाइन नंबर जारी: आगे फरीदाबाद डीसी विक्रम यादव ने कहा, "प्रशासन की टीमें लगातार इन केंद्रों का निरीक्षण कर रही है. इसके अलावा हमने आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0129-2227937 और 0129-2226262 जारी किए हैं. इन नंबरों पर कॉल करने पर तुरंत कंट्रोल रूम से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा और हर समस्या पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. हमारी टीम लगातार मुनादी के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है."

बता दें एक हफ्ते पहले भी बाढ़ का कहर इन इलाकों में बरपा था, लेकिन उसके बाद यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो गया है. हालांकि एक बार फिर से हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. साथ ही बारिश ने लोगों की परेशानी में आग में घी डालने का काम किया है. ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि साल 2023 जैसी बाढ़ वाली स्थिति न उत्पन्न हो.

