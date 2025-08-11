देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार 11 अगस्त को मौसम विभाग ने तीन घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया था. इस दौरान देहरादून में जमकर बारिश हुई. तीन घंटे की बारिश में पूरा देहरादून शहर पानी-पानी हो गया था. नदी-नाले उफान पर आ गए थे, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं. वहीं बिंदाल नदी पुल के ऊपर तक भी पानी आ गया है. इसके अलावा एक वीडियो में कुछ मवेशी भी उफनते नाले में बहते हुए दिख रहे हैं.

वहीं मौसम विभाग ने आज अगले तीन घंटे यानी एक बजे से चार बजे तक बारिश को लेकर ऑरेज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर में अलग-अलग स्थानों पर जैसे मसूरी, ऋषिकेश, काशीपुर, रानीखेत, कोटद्वार और इनके आस पास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा और तीव्र से बहुत तीव्र दौर/तूफान/बिजली गिरने की बहुत की आशंका है.

उत्तराखंड पर अगले तीन घंटे भारी (ETV Bharat)

देहरादून के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात: बारिश का सबसे ज्यादा कहर देहरादून के नालापानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा. आधा दर्जन से ज्यादा गाय एक के बाद एक बहती नजर आ रही है. इस दौरान गाय पानी से निकलने के लिए छटपटाती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत गायों को बचाने की नहीं हो रही थी.

मौसम विभाग की भारी बारिश को लेकर चेतावनी. (Meteorological Centre Dehradun)

बिजलीघर में घुसा पानी: ऐसी ही एक तस्वीर देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र आईटी पार्क से भी सामने आई है. यहां भी भारी बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई थी. आईटी पार्क के एक बिजलीघर में पानी की रफ्तार डराने वाली थी. देहरादून के कुछ इलाकों में घरों में भी पानी घुसने की सूचना है, जबकि गली-मोहल्ले में भी सड़कें तालाबों में तब्दील हैं. यहां आने-जाने वाले राहगीरों को भी परेशानियों पर सामने करना पड़ रहा है.

उफान पर तमसा नदी: देहरादून के प्राचीन टपकेश्वर मंदिर के नीचे बहने वाली तमसा नदी भी सोमवार 11 अगस्त को उफान पर थी. तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी मंदिर के अंदर चला गया था. मंदिर का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है. आमतौर पर इस मंदिर पर सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन मंदिर के पीछे से होकर गुजरने वाली तमसा नदी का जल स्तर इतना ज्यादा है कि मंदिर के आसपास लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.

भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा. (ETV Bharat)

पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के कारण जगह-जगह हाईवे बंद हो रहे हैं. रुद्रप्रयाग जिले में जवाड़ी बाईपास मार्ग पहाड़ों से पत्थर गिरने से कारण बाधित हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा तहसील रुद्रप्रयाग के समीप भटवाड़ीसैण के पास मार्ग पुनः बाधित हो गया है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं चमोली जिले में भनेरपानी के पास भी बदरीनाथ हाईवे बंद हो गया था, जिसके खोल दिया गया था.

वहीं, मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड में अभी बारिश से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले तीन दिन भारी बारिश की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ों पर अगर यात्रा करने का प्लान है तो फिलहाल कैंसल कर दें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले.

