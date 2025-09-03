ETV Bharat / state

बूंदी में चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप: सथूर और बड़ोदिया गांव टापू में तब्दील, गुढ़ा बांध के 12 गेट खोले - CHANDRABHAGA RIVER IN BUNDI

बूंदी जिले में चंद्रभागा नदी में उफान आने से हिंडोली क्षेत्र के गांवों में बाढ़ के हालात हो गए हैं.

chandrabhaga river in bundi
जेसीबी में बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाते ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read

बूंदी: मूसलाधार बारिश ने बूंदी जिले में हालात बेकाबू कर दिए हैं. बुधवार को चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई, जिससे हिंडोली क्षेत्र के सथूर और बड़ोदिया गांव चारों ओर से पानी में घिरकर टापू बन गए. गांवों में अचानक हालात बिगड़े तो लोगों में हड़कंप मच गया. कई परिवार और छोटे-छोटे बच्चे बाढ़ के बीच फंस गए, जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया.

टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला. वहीं, स्थानीय लोग भी पीछे नहीं हटे. उन्होंने रस्सों को कसकर और जेसीबी मशीनों की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला. ग्रामीणों का जज्बा और हिम्मत बाढ़ के बीच जीवनरक्षक साबित हुई. हिंडोली तहसीलदार रतनलाल मीणा ने बताया कि हालात बेहद गंभीर हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. चंद्रभागा का पानी निचले इलाकों में भर चुका है और हर पल स्थिति पर नजर रखी जा रही है. बड़ोदिया सरपंच राधेश्याम गुप्ता ने बड़ोदिया में जलभराव की स्थिति से तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को अवगत करवाकर तत्काल सिविल डिफेंस की मदद मांगी है.

पढ़ें: कोटा के कनवास में बाढ़ सरीखे हालात, दुकानों और घरों में घुसा पानी

गुढ़ा बांध के 12 गेट खुले, खतरे की आहट: उधर, बारिश ने गुढ़ा बांध को भी लबालब कर दिया. जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही बुधवार को बांध के 12 गेट एक साथ 5-5 फीट तक खोल दिए गए. बांध से छोड़े जा रहे हजारों क्यूसेक पानी ने मेज नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिया है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुसने से संकट और गहरा गया है. जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप कसाना ने अपील की कि बांध से लगातार निकासी हो रही है, ऐसे में आने वाले घंटों में मेज नदी और आसपास के गांवों में जलभराव बढ़ सकता है. लोगों को सतर्क रहना होगा.

बाढ़ का खतरा मंडराया, ग्रामीणों में दहशत: नदी और बांध में उफने पानी से गांवों में बाढ़ का खतरा हो गया है. चारों ओर पानी, बहती तेज धाराएं और लगातार बरसते बादलों ने हालात को और भी खतरनाक बना दिया है. ग्रामीणों का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. घरों की चारदीवारियां डूब चुकी है. घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. इधर, कलेक्टर से लेकर स्थानीय प्रशासन तक पूरी तरह अलर्ट पर है. राहत व बचाव कार्य जारी हैं. निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है.

बूंदी: मूसलाधार बारिश ने बूंदी जिले में हालात बेकाबू कर दिए हैं. बुधवार को चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई, जिससे हिंडोली क्षेत्र के सथूर और बड़ोदिया गांव चारों ओर से पानी में घिरकर टापू बन गए. गांवों में अचानक हालात बिगड़े तो लोगों में हड़कंप मच गया. कई परिवार और छोटे-छोटे बच्चे बाढ़ के बीच फंस गए, जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया.

टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला. वहीं, स्थानीय लोग भी पीछे नहीं हटे. उन्होंने रस्सों को कसकर और जेसीबी मशीनों की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला. ग्रामीणों का जज्बा और हिम्मत बाढ़ के बीच जीवनरक्षक साबित हुई. हिंडोली तहसीलदार रतनलाल मीणा ने बताया कि हालात बेहद गंभीर हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. चंद्रभागा का पानी निचले इलाकों में भर चुका है और हर पल स्थिति पर नजर रखी जा रही है. बड़ोदिया सरपंच राधेश्याम गुप्ता ने बड़ोदिया में जलभराव की स्थिति से तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को अवगत करवाकर तत्काल सिविल डिफेंस की मदद मांगी है.

पढ़ें: कोटा के कनवास में बाढ़ सरीखे हालात, दुकानों और घरों में घुसा पानी

गुढ़ा बांध के 12 गेट खुले, खतरे की आहट: उधर, बारिश ने गुढ़ा बांध को भी लबालब कर दिया. जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही बुधवार को बांध के 12 गेट एक साथ 5-5 फीट तक खोल दिए गए. बांध से छोड़े जा रहे हजारों क्यूसेक पानी ने मेज नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिया है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुसने से संकट और गहरा गया है. जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप कसाना ने अपील की कि बांध से लगातार निकासी हो रही है, ऐसे में आने वाले घंटों में मेज नदी और आसपास के गांवों में जलभराव बढ़ सकता है. लोगों को सतर्क रहना होगा.

बाढ़ का खतरा मंडराया, ग्रामीणों में दहशत: नदी और बांध में उफने पानी से गांवों में बाढ़ का खतरा हो गया है. चारों ओर पानी, बहती तेज धाराएं और लगातार बरसते बादलों ने हालात को और भी खतरनाक बना दिया है. ग्रामीणों का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. घरों की चारदीवारियां डूब चुकी है. घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. इधर, कलेक्टर से लेकर स्थानीय प्रशासन तक पूरी तरह अलर्ट पर है. राहत व बचाव कार्य जारी हैं. निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD SITUATION IN HINDOLITORRENTIAL RAINWEATHER UPDATEMONSOON IN RAJASTHANCHANDRABHAGA RIVER IN BUNDI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शिरडी साईं मंदिर के कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाया, जानें फिर दोनों क्यों हुए भावुक

RGHS में अटके क्लेम ने अटकाया इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाई दूरी

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

उदयपुर चा राजा: एक करोड़ 51 लाख रुपए के विशेष नोटों की बनी आंगी धराई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.