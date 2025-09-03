करौली: जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. यहां बुधवार को भी तेज बारिश हुई भारी बारिश के कारण पांचना बांध के तीन गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी की जा रही है. टोडाभीम उपखंड में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. जिले के 13 बांधों में से 7 बांधों की चादर चल रही है. नदी, नाले, ताल और तलैया उफान पर हैं. भारी बारिश के कारण सड़कें नदी जैसी नजर आईं, वहीं कई घरों में पानी घुस गया. मंडरायल-करणपुर इलाके में कई गांवों का संपर्क टूट गया है. करणपुर इलाके की घाटी क्षतिग्रस्त हो गई है.

जल संसाधन विभाग के अभियंता भवानी सिंह ने बताया कि करौली में हुई भारी बारिश के कारण पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की लगातार आवक हो रही है. पांचना बांध में 258.20 मीटर पानी जमा हो गया है, जिसके बाद बांध के गेट नंबर दो, तीन और चार को एक-एक फीट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है. फिलहाल 4 हजार क्यूसेक की दर से पानी गंभीर नदी में छोड़ा जा रहा है. पांचना बांध की कुल भराव क्षमता 257.62 मीटर है. अब तक पांचना बांध से 6370 एमसीएफटी पानी की निकासी की जा चुकी है.

टोडाभीम में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat Karauli)

जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल और जल संसाधन विभाग ने आमजन से पानी से दूरी बनाए रखने, स्वयं की और मवेशियों की सुरक्षा करने के साथ ही सुरक्षित रहने की सलाह दी है. जल संसाधन विभाग ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करौली शहर में 6 मिमी, पांचना बांध में 14 मिमी, श्रीमहावीरजी में 50 मिमी, नादौती में 50 मिमी, टोडाभीम में 36 मिमी, जगर बांध में 22 मिमी, हिण्डौन में 9 मिमी, मंडरायल में 10 मिमी और सपोटरा में 7 मिमी बारिश हुई.

13 में से 7 बांधों की चली चादर: भारी बारिश के कारण अधिकांश बांध पानी से लबालब हैं. जिले के 13 बांधों में से 7 बांधों की चादर चल रही है. पांचना बांध के तीन गेट खोलकर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. इसी प्रकार कालीसिल बांध से 2 फीट 9 इंच, जगर बांध में 6 इंच, नींदर बांध में 6 इंच, मामचारी बांध में 5 इंच, फतेहसागर बांध में 1 इंच, भूमेंद्र सागर बांध पर 10 इंच चादर चल रही है.

टोडाभीम में बने बाढ़ के हालात: टोडाभीम क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. गोपालपुरा, खेड़ी, मेरेडा, करीरी और गाजीपुर सहित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इन गांवों में करीब 50 से अधिक घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. किसानों की हजारों बीघा की फसल बर्बाद हो गई है. खेतों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया है, जिससे खरीफ की फसलें पूरी तरह डूबकर नष्ट हो गई हैं. करीरी-गाजीपुर गांव में भैरव बाबा मंदिर के सामने सड़क मार्ग पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. क्षेत्र के कई सड़क मार्गों पर पानी बह रहा है. स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानी उठानी पड़ी.

एसडीएम ने लिया मौके का जायजा: बारिश से उत्पन्न हालात को देखते हुए एसडीएम पूजा मीणा मौके पर पहुंचीं. वे ट्रैक्टर पर सवार होकर जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंची और हालात की गंभीरता को देखते हुए गिरदावर और पटवारी को त्वरित जल निकासी के निर्देश दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं.