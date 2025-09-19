देहरादून में फिर से बने बाढ़ जैसे हालात, डूबी गाड़ियां, घरों में भरा पानी, मालदेवता में पटरी पर लौटा जिंदगी
देहरादून में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. बंद सड़कों को खोलने का काम तेजी से हो रहा है.
ETV Bharat Uttarakhand Team
September 19, 2025
September 19, 2025
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. 15-16 सितंबर को आए सैलाब के सदमे से लोग अभी भी उभरे भी नहीं थे कि शुक्रवार 19 सितंबर को आई बारिश ने फिर से लोगों को डरा दिया. शुक्रवार सुबह देहरादून में हुई झमाझम बारिश से देहरादून के शिमला बायपास पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. पिट्ठूवाला के हिम ज्योति एन्क्लेव में पानी इस कदर भर गया कि गाड़ियां तक डूब गईं थी. पानी घरों से अंदर तक घुस गया था. देखते ही देखते सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं थी. लोग घंटों तक परेशान होते रहे. बारिश बंद होने के कई घंटे बाद पानी का लेवल कम हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली.
वहीं इस वक्त प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हालात को सामान्य करना है. क्योंकि 15-16 सितंबर की रात को आए सैलाब में देहरादून शहर समेत आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ था. कई इलाके तो ऐसे थे, जहां जाने का रास्ता तक नहीं बचा था. ऐसे ही एक इलाका देहरादून शहर से लगा मालदेवता का है.
मालदेवता में 15-16 सितंबर की रात बारिश ने भयंकर तबाही मचाई थी. यहां करीब 400 मीटर सड़क पूरी तरह से वॉशआउट हो गई थी. हालांकि प्रशासन ने दो दिनों के भीतर 400 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर उसे आवाजाही लायक बनाया. शुक्रवार को जैसे ही मार्ग खुला तो सबसे पहले शव वाहन को निकाला गया, जिसको देखकर सभी लोग भावुक हो गए थे.
70 ग्राम पंचायतें रहीं प्रभावित: मालदेवता के केसरवाला इलाके में टूटी इस सड़क के कारण करीब 70 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई थी. इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट गया था. यह सड़क टिहरी को राजधानी देहरादून से भी जोड़ती है. इसीलिए इस सड़क से कई हजार लोग प्रभावित हो रहे थे. हालांकि शुक्रवार 19 सितंबर को जैसे ही सड़क के टूटे हुए 400 मीटर के हिस्से से आवाजाही शुरू हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली. इसके बाद गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काउ ने भी मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया.
सड़क बनी लेकिन नदी का खतरा बरकरार: सड़क तो वाहनों की आवाजाही के लायक बन चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है. सड़क नदी के किनारे बनी हुई है और नदी का वेग आज भी पूरे जोर पर है. स्थानीय लोग अब भी डरे हुए हैं कि अगर फिर से नदी का जल स्तर बढ़ा तो हालात पहले ही तरह बिगड़ सकते है.
