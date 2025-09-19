ETV Bharat / state

देहरादून में फिर से बने बाढ़ जैसे हालात, डूबी गाड़ियां, घरों में भरा पानी, मालदेवता में पटरी पर लौटा जिंदगी

देहरादून में फिर से बने बाढ़ जैसे हालत ( ETV Bharat )

Published : September 19, 2025 at 5:44 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 6:52 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. 15-16 सितंबर को आए सैलाब के सदमे से लोग अभी भी उभरे भी नहीं थे कि शुक्रवार 19 सितंबर को आई बारिश ने फिर से लोगों को डरा दिया. शुक्रवार सुबह देहरादून में हुई झमाझम बारिश से देहरादून के शिमला बायपास पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. पिट्ठूवाला के हिम ज्योति एन्क्लेव में पानी इस कदर भर गया कि गाड़ियां तक डूब गईं थी. पानी घरों से अंदर तक घुस गया था. देखते ही देखते सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं थी. लोग घंटों तक परेशान होते रहे. बारिश बंद होने के कई घंटे बाद पानी का लेवल कम हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली. वहीं इस वक्त प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हालात को सामान्य करना है. क्योंकि 15-16 सितंबर की रात को आए सैलाब में देहरादून शहर समेत आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ था. कई इलाके तो ऐसे थे, जहां जाने का रास्ता तक नहीं बचा था. ऐसे ही एक इलाका देहरादून शहर से लगा मालदेवता का है. मालदेवता में 15-16 सितंबर की रात बारिश ने भयंकर तबाही मचाई थी. यहां करीब 400 मीटर सड़क पूरी तरह से वॉशआउट हो गई थी. हालांकि प्रशासन ने दो दिनों के भीतर 400 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर उसे आवाजाही लायक बनाया. शुक्रवार को जैसे ही मार्ग खुला तो सबसे पहले शव वाहन को निकाला गया, जिसको देखकर सभी लोग भावुक हो गए थे.

