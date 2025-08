ETV Bharat / state

यूपी में नदियों का रौद्र रूप; आगरा में चंबल बेकाबू, 200 परिवारों ने बीहड़ में डाला डेरा, फतेहपुर में बांदा-कानपुर मार्ग बंद, हमीरपुर में गांवों से पलायन - FLOOD IN UP

बनारस में डूबे घाट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : August 1, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 10:36 AM IST

आगरा/वाराणसी: मूसलाधार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर हैं. आगरा में चंबल नदी का जलस्तर गुरुवार देर शाम तक खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर पहुंच गया है. इससे तटवर्ती 12 से अधिक गांव बाढ़ से घिर गए हैं. बाढ़ के पानी में मकान और फसलें डूब गईं हैं. इन गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है. पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव उमरैठा पुरा में बाढ़ का पानी घुस गया है. करीब 200 परिवारों ने बीहड़ में शरण ली है. वहीं फतेहपुर में यमुना का पानी बांदा-कानपुर मार्ग पर बहने लगा है. इधर, बनारस में गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार है. रात 8 बजे तक गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था. जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा के जलस्तर में गुरुवार रात 11 बजे तक 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है थी. आगरा में चंबल खतरे के निशान से ऊपर. (Video Credit; ETV BHARAT) आगरा में गांव और फसलें डूबीं, ग्रामीणों का पलायन कोटा बैराज से 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से चंबल नदी में उफान है. आगरा के पिनाहट में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. चंबल का जलस्तर गुरुवार देर शाम तक खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर पहुंच गया. जिससे चंबल के तटवर्ती 12 से अधिक गांव बाढ़ से घिर गए हैं. बाढ़ के पानी में मकान और फसलें डूब गईं हैं. इन गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है. गुरुवार शाम तक चंबल का जलस्तर 134 मीटर पर पहुंच गया था. जिससे पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव उमरैठा पुरा में बाढ़ का पानी घुस गया है. 15 से अधिक मकान डूब चुके हैं. जिससे ग्रामीण अपनी जरूरत का सामान और पशुओं के साथ ऊंचे टीलों पर शरण लिए हुए हैं. एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है. लगातार बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. आगरा में डूबे मकान. (Photo Credit; ETV Bharat) इसके साथ ही बाह के आठ गांव गुढ़ा, गोहरा, रानी पुरा, भटपुरा, भगवान पुरा और झरना पुरा के संपर्क मार्ग पर पानी भरा गया है. ऐसे ही पिनाहट के गांवों के संपर्क मार्गों पर पानी भर गया है. जिससे 12 से अधिक गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट गया है. बाढ़ की वजह से 20 हजार लोग प्रभावित हुए हैं. किसी ने छत पर रखा सामान तो किसी ने डाला टीले पर डेरा : चंबल नदी की बाढ़ में बाह और पिनाहट ब्लॉक के एक दर्जन से अधिक गांवों में हालात सबसे अधिक खराब हैं. बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है. मकान डूब गए हैं. जिसके चलते करीब 200 परिवारों ने बीहड में सुरक्षित टीलों पर डेरा डाल दिया है. लोग ट्रैक्टर ट्रॉली या साइकिल से जरूरी सामान साथ लेकर गांवों से पलायन करके टीलों पर रहने को मजबूर हैं. इसके साथ ही घरों में पानी भरने पर तमाम परिवारों ने मकानों की छत पर जरूरी सामान रख लिया है. जिससे लोग अब छतों पर ही रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी बाजरा, तिल और सब्जियों की फसलें नष्ट हो गईं हैं. जिला प्रशासन से मांग है कि फसल खराब होने का भी सर्वे कराया जाए. करीब तीन से चार हजार हेक्टेयर खेतों की फसलें खराब हुई हैं. पशुओं के चारे का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है. आगरा में चंबल बेकाबू. (Photo Credit; ETV Bharat) टापू पर फंसी महिला को रेस्क्यू किया: पिनाहट में गुरुवार दोपहर गांव झरनापुरा निवासी रामबरन की पत्नी पशुओं को चराने के लिए चंबल के बीहड़ गई थी. पशुओं की रखवाली के लिए वह टीले पर बैठी थी. अचानक चंबल के खादरों में बाढ़ का पानी घुस गया. बहाव अधिक से बाढ़ के पानी में घिर वह घिर गई. ग्रामीणों को आवाज दी तो तत्काल प्रशासनिक रेस्क्यू टीम मोटर बोट से मौके पर पहुंची और महिला को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के गांव रेहा निवासी किसान गजेंद्र सिंह अपनी भैंसों के साथ बाढ़ के पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया. किसान जान पर खेल कर किसी तरह सात भैंसों को किनारे लेकर आया. गांव में घुसने लगे मगरमच्छ : पिनाहट के गांव झरनापुरा में गुरुवार शाम एक मगरमच्छ घुस गया. ग्रामीण दूरबीन सिंह ने बताया कि मगरमच्छ ने बाड़े में बंधी भैंस पर हमला बोल दिया. जब शोर मचाया तो ग्रामीण जुटे. सभी ने हल्ला मचाया तो मगरमच्छ भाग गया. ग्रामीणों का कहना है कि पहले तो बाढ का पानी घरों में घुस गया है. अब मगरमच्छ, घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों के साथ ही वन्यजीवों के हमले का खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों को बांटी राशन किट और दवाएं: एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से बाढ पीडित परिवारों को गुरुवार को राहत के लिए 500 राशन की किट उपलब्ध कराई गई हैं. स्टीमर की मदद से राशन की किट परिवारों तक पहुंचाई गई हैं. इसके साथ ही सीओओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि गांव झरनापुरा, सिमराई, गोहरा में चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों को जांच और दवाएं दी गईं.

फतेहपुर में बांदा-कानपुर मार्ग बंद. (Video Credit; ETV BHARAT) 127 मीटर तक चेतावनी स्तर.

130 मीटर तक जलस्तर खतरे का निशान.

चंबल 134 मीटर तक बह रही. फतेहपुर में पुलिस बैरिकेडिंग लगा बंद किया रास्ता फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके कारण बांदा-कानपुर मार्ग बंद हो गया है. सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है. सड़क डूबने से कई वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए हैं. फिलहाल मुत्तौर ललौली मार्ग को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है. हमीरपुर में यमुना-बेतवा बेकाबू, दर्जनों गांव चपेट में हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर और बेतवा नदी 2 मीटर ऊपर बह रही हैं. इससे जिला मुख्यालय और आसपास के तटीय इलाकों में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं. डिग्गी क्षेत्र, चंदौलीतीर, मेरापुर, जरैली मड़इया, कलौलीतीर, अमिरता, कुछेछा, सूरजपुर, भौंरा, बरुआ, पारा ओझी जैसे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. दर्जनों कच्चे मकान ढह चुके हैं और लोग ट्रैक्टर, लोडर और नावों से सामान व मवेशियों को लेकर राहत शिविरों की ओर बढ़ रहे हैं. मुख्यालय के कई मोहल्लों और मार्गों पर बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे नावों से आवाजाही शुरू हो गई है. डायल 112 की पुलिस टीम लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. हमीरपुर में बाढ़ की चपेट में आने से मकान ढहा. (Video Credit; ETV BHARAT) इस समय यमुना और बेतवा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. माताटीला बांध से छोड़ा गया 3.64 लाख क्यूसेक और लहचूरा से 18 हजार क्यूसेक पानी हमीरपुर तक पहुंच रहा है.

यदि अगले 24 घंटे में बारिश नहीं थमी और जलस्तर की रफ्तार यही रही तो और अधिक गांवों के जलमग्न होने की आशंका है. प्रभावित क्षेत्रों के लोग प्रशासन से जल्द मदद की मांग कर रहे हैं. हमीरपुर में पलायन. (Video Credit; ETV BHARAT) दो मंजिला इमारत ढही: गांधी नगर में एक दो मंजिला इमारत बाढ़ की चपेट में आकर भरभराकर ढह गई. जिला मुख्यालय के अंदर आधा दर्जन मोहल्लों में पानी घुस चुका है. जबकि शहर के बाहरी हिस्सों में बाढ़ ने दस्तक दी है. वहीं, प्रशासन ने राहत शिविर सक्रिय कर दिए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए हैं. मेडिकल कैंप भी राहत शिविरों में लगाए गए हैं. स्थिति पर नजर बनाए हुए प्रशासन ने पीएसी की फ्लड टीमों को मौके पर तैनात किया है. मिर्जापुर में वार्निंग लेवल के करीब पहुंचने को बेताब गंगा जनपद में एक बार फिर से गंगा बढ़ने लगी हैं. शुक्रवार की सुबह 8:00 बजे गंगा के बढ़ने की रफ्तार 3.458 सेंटीमीटर प्रति घंटे थी. 24 घंटे में 83 सेंटीमीटर गंगा नदी का पानी बड़ा है. आशंका है कि तटवर्ती इलाकों के गांव में पानी कल तक पहुंच सकता है. वहीं, चुनार किला स्थित साहित्य संत धाम घाट पर स्थापित गणेश भगवान और मां सरस्वती की मूर्ति डूब गई हैं. चुनार और सदर तहसील के सैकड़ों गांव गंगा के पानी से प्रभावित होते हैं. प्रयागराज में तटीय इलाकों में घुसा गंगा का पानी. (Video Credit; ETV BHARAT) प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में घुसा पानी प्रयागराज के निचले इलाके छोटा बघाड़ा में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग यहां से पलायन करने लगे हैं. बात दें कि यहां अधिकतर प्रतियोगी छात्र रहते हैं. कुछ लोगों ने छतों पर शरण ली है. गुरुवार को पानी दशाश्वमेध घाट के मुख्य सड़क तक पहुंच गया. तीर्थ पुरोहित दूसरे स्थानों पर शिफ्ट होने लगे हैं. गंगा यहां डेंजर लेवल एक दिन पहले तक एक से डेढ़ मीटर नीचे थीं. जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है, वहां बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. बनारस में डूबे घाट. (Photo Credit; ETV Bharat) बनारस में तेजी से बढ़ रहीं गंगा, अलर्ट मोड पर प्रशासन बनारस में गंगा तेजी से बढ़ रही हैं. मंगलवार शाम से गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी शुरु हुई थी और गुरुवार दोपहर बाद इसमें और तेजी देखने को मिली. गंगा का जलस्तर गुरुवार की रात 8 बजे खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर और वार्निंग लेवल से लगभग 55 सेंटीमीटर दूर ही रह गया है. इसमें हो रही बढ़ोतरी के बाद अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. हालात को देखते हुए मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने गुरुवार रात महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों पर विशेष जोर दिया. केंद्रीय जल आयोग ने जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर जाने की सम्भवना व्यक्त की है. मण्डलयुक्त ने निर्देश दिया कि पूर्व से चिन्हित बाढ़ राहत शिविर के अतरिक्त और अन्य ऊंचे स्थानों को तत्काल चिन्हित कर लिया जाए, ऐसे बड़े भवन यथा विद्यालय आदि को भी बाढ़ राहत शिविर के रूप में चिन्हित कर लिया जाए. ऐसे बाढ़ राहत शिविर को भी चिन्हित किया जाए जो बाढ़ के दौरान पानी से घिर सकते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को भी चिन्हित करते हुए पूर्व से उन्हें बाढ़ राहत शिविर में विस्थापित कर दिया जाए. अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनमानस को जागरूक करते हुए बाढ़ राहत शिविर में लाया जाए. मानव के साथ साथ मवेशियों को भी चिन्हित कर पशुशाला में भेजा जाए. जल पुलिस एवं NDRF निरंतर नदी में रौकी करती रहे. नगर निगम एवं पंचयात राज विभाग साफ सफाई के साथ साथ नियमित रूप से फॉगिंग करे. नगर निगम को शहर में सभी जगह तथा वरुणा नदी के किनारे पर लगातार सफाई अभियान चलाने को निर्देशित किया गया. बाढ़ के दौरान जनपद में कुल 46 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील होंगे जिसमें शहरी क्षेत्र में 25 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21 चिन्हित हैं. मंडलायुक्त ने लाउड हेलर तथा सायरन को भी किसी भी आपात स्थिति के लिये ऐक्टिव करने को कहा. कहा कि बाढ़ कंट्रोल नंबर पूरी तरह ऐक्टिव रहे तथा रजिस्टर मेनटेन होना चाहिये. केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी पूर्वानुमान को निरंतर देखा जाए तथा गंगा नदी के जलस्तर पर सतत निगरानी बनाई रखी जाए तथा नियमित बाढ़ बुलेटिन जारी करते रहें. यह भी पढ़ें: यूपी में मानसून की बढ़ी रफ्तार; अगस्त में भी जमकर बरसेंगे बदरा, आज 23 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट

130 मीटर तक जलस्तर खतरे का निशान.

