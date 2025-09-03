ETV Bharat / state

आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है और हर कोई अपने-अपने स्तर पर मदद कर रहा है.-सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज बाढ़ राहत सामग्री लेकर पंजाब रवाना
सौरभ भारद्वाज बाढ़ राहत सामग्री लेकर पंजाब रवाना (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 1:14 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 3:26 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लोगों की मदद के लिए दिल्ली से राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज बुधवार सुबह राहत सामग्री की पहली खेप लेकर पंजाब के लिए रवाना हुए.

पंजाब में भीषण बाढ़ से भारी नुकसान: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ से किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसी घड़ी में पंजाब सरकार, स्थानीय प्रशासन और सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से राहत कार्यों में लगे हुए हैं. उन्होंने X पर लिखा-"अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि जब भी देश या इंसानियत पर कोई विपत्ति आती है, हर किसी को अपनी क्षमता अनुसार सेवा करनी चाहिए. आज हम वही करने जा रहे हैं.”

हर दिन राहत सामग्री रवाना किए जाएंगे: उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे और सिख समुदाय हमेशा सबसे पहले राहत और लंगर सेवा लेकर आपदा-प्रभावित इलाकों तक पहुंचते हैं, यहां तक कि वहां जहां मीडिया भी नहीं पहुंच पाता. हम उसी परंपरा से प्रेरणा लेते हुए मदद लेकर जा रहे हैं. अब हर दिन दिल्ली से राहत सामग्री लेकर ट्रक रवाना किए जाएंगे. विधायकों, सांसदों, पार्टी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी पंजाब जाकर सेवा देंगे.”

पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है: AAP नेता मनीष सिसोदिया ने भी X पर कहा कि, “पंजाब के बाढ़ पीड़ित भाइयों-बहनों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल खोलकर आगे आ रहे हैं. आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं.”

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब-जब देश में बाढ़, भूकंप या किसी अन्य आपदा ने तबाही मचाई है, पंजाबी और सिख भाईचारा सबसे पहले लंगर और सेवा लेकर मैदान में उतरा है. “आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है और हर कोई अपने-अपने स्तर पर मदद कर रहा है. दिल्ली से भेजी गई यह पहली खेप उसी सहयोग का प्रतीक है.”

  • दिल्ली से पंजाब भेजी जाने वाली राहत सामग्री

1. व्यक्तिगत सामान

  • कपड़े और कंबल: हल्के कपड़े, तौलिये, और गर्म कपड़े जैसे शॉल या कंबल.
  • बच्चों का सामान: बच्चों के लिए डायपर, बेबी फूड, कपड़े और खिलौने.
  • बर्तन: प्लास्टिक की प्लेट, गिलास और चम्मच.

2. भोजन और पीने का पानी

  • पीने का पानी: स्वच्छ और सुरक्षित पानी, जिसे बोतल या कैन में पैक किया गया है.
  • खाने का सामान:
  • पैकेटबंद भोजन: बिस्किट, नमकीन, और इंस्टेंट नूडल्स.
  • सूखा भोजन: चावल, दाल, आटा, और चीनी.
  • ऊर्जा देने वाली चीजें: गुड़, चना, और भुने हुए अनाज.

3. स्वास्थ्य और स्वच्छता सामग्री

  • प्राथमिक चिकित्सा किट: बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम (जैसे बीटाडीन), दर्द निवारक दवाएं, और बुखार की गोलियां.
  • स्वच्छता किट: साबुन, सैनिटाइजर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड.
  • मच्छर भगाने वाली चीजें: मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे या क्रीम, और मच्छरदानी

