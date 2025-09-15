बाढ़ में गाड़ी और ड्राइवर दोनों बहे, कवर्धा के नेर्रा नदी में अचानक आया उफान

ETV Bharat / state

कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार ड्राइवर की जान बची.

बाढ़ में बहा ट्रैक्टर और चालक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 9:33 PM IST

कवर्धा: रेत खनन के दौरान नेर्रा नदी में अचानक आई बाढ़ में ट्रैक्टर और उसका चालक दोनों बह गए. गनीमत रही कि घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार ड्राइवर की जान बच गई. बाढ़ के पानी में ड्राइवर के फंसने का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है.

बाल बाल बचा बाढ़ में ड्राइवर: कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदी में आई अचानक बाढ में चालक समेत ट्रैक्टर पानी के तेज बहावों में बह गया. घंटों मशक्कत के बाद गाड़ी का ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ. पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर जरुर बह गया.

नेर्रा नदी में आया उफान: स्थानीय लोगों के मुताबिक तरेगांव थाना अंतर्गत छूमरछापर गांव में नेर्रा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया. इसी दौरान नदी में रेत खनन का काम कर रहे मजदूर फंस गए. गनीमत रही कि पानी का जलस्तर बढ़ने से पहले ज्यादातर लोग वहां से निकल गए. इसी बीच रेत खनन के काम में लगा एक ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी सहित वहां फंस गया. कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका.

लगातार बारिश से बिगड़े हालात: कबीरधाम जिले में खास कर वनांचल क्षेत्रों में दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिसके चलते ग्रामीण और वनांचल गांवों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बारिश से गांव का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है तो दर्जनों गांवों में बिजली व्यवस्था ठप होने से अंधेरा पसर गया है. ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.

जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग: लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे में लोगों का नदियों को पार करना खतरनाक साबित हो सकता है. लेकिन लोग लापरवाही पूर्वक छोटे- छोटे बच्चों को लेकर नदी नाले पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं.

बीत दिनों 5 साल का बच्चा बहा था: चार दिन पूर्व पंडरिया ब्लॉक के कुकदूर थाना अंतर्गत एक नदी पार करने के दौरान मां के हाथ से बच्चा छूटकर बह गया था. बाद में बच्चे का शव बरामद हुआ. नदी पार करते समय, सबसे पहले सुरक्षित जगह की तलाश करें जहां पानी उथला हो और बहाव धीमा हो. अगर जरुरी नहीं हो तो उफनती नदी को पार करने से बचें और दूसरों को भी जोखिम उठाने से मना करें.

FLOOD IN NERRA RIVERKAWARDHAPANDARIA BLOCKKUKDUR POLICE STATIONFLOOD IN KAWARDHA

