नालंदा : बिहार में जल सैलाब आया है. झारखंड के उदेरा स्थान बराज से छोड़े गए 1.14 लाख क्यूसेक पानी के बाद नालंदा के एकंगरसराय और हिलसा अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. पानी छोड़ने की वजह से लोकाइन और फल्गु नदी में आए उफान के कारण शनिवार को दोनों प्रखंडों के कई जगहों पर तटबंध और सड़कें टूटकर बाह गईं हैं. जिससे दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है.

ताश की पत्ते की तरह बहा दो मंजिला मकान : सबसे भयावह तस्वीर एकंगरसराय के कैलाबीघा गांव से सामने आई. जहां बाढ़ की तेज धार में एक दो मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामविलास यादव के घर के आगे एक दर्जन मकान थे. लेकिन जब रात को पानी का तेज धार से मकान का नीव हिला तो उनकी नींद खुली. गांव में शोर शराबा सुनकर 5 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

नालंदा में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित (ETV Bharat)

70 फीट सड़क बह गई : शनिवार की अहले सुबह नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से सबसे पहले एकंगरसराय प्रखंड के मंडाक्ष पंचायत स्थित लालाबीघा पुल के पास मुख्य सड़क लगभग 70 फीट तक बह गई. इससे मंडाक्ष, शिवशंकरपुर, ठिकहिपर, घानाबीघा और गंजोबाग समेत दर्जनों गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है. हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पानी में डूब गई है.

कई गांव में घुसा पानी : इसके कुछ ही देर बाद, बढाड़ी से कोरथू के बीच फल्गु नदी का मुख्य पूर्वी तटबंध भी दो जगहों पर टूट गया. जिससे केशोपुर, जितनबीघा, केलाबीघा, जैतीपुर और सुल्तानपुर समेत कई गांवों के घरों और खेतों में पानी घुस गया.

केशोपुर गांव निवासी रविंद्र कुमार अकेला, राजा गोप, राजीव प्रसाद सहित एक दर्जन से अधिक लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है. वहीं कैला बीघा गांव में रामबिलास यादव का दो मंजिला पक्का मकान बाढ़ की तेज धार में ध्वस्त हो गया.

एक्शन में प्रशासन : बाढ़ की सूचना मिलते ही बीडीओ प्रशांत कुमार और सीओ विवेक कुमार अपनी टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं. जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा है कि वे घबराएं नहीं, प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. बिहारशरीफ जहानाबाद मुख्य मार्ग भी बंद हो चुका है.

