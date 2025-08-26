ETV Bharat / state

लाखेरी में मेज नदी का रौद्र रूप थमा, रह गए तबाही के निशान

मेज नदी के उफान ने लाखेरी के पापड़ी में तबाही मचाई. सड़क, पुलिया, पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई.

Flood In Meja River
मेज नदी में उफान से पानी में बही सड़क (ETV Bharat Lakheri)
Published : August 26, 2025 at 7:41 PM IST

लाखेरी(बूंदी): लगातार बारिश से उफान पर रही मेज नदी मंगलवार को आखिरकार शांत हो गई, लेकिन उसका रौद्र रूप लाखेरी वासियों के लिए गहरे जख्म छोड़ गया. पापड़ी छोर पर नदी तट का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे सड़क पर करीब 30 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया है. यह नजारा लोगों को उस वक्त के भयावह हालात की याद दिला रहा है, जब नदी अपने उफान पर थी.

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सतीश सिंघल मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया. अधिकारियों का कहना था कि फिलहाल आवागमन सुचारू होने में समय लगेगा, क्योंकि सड़क और पुलिया दोनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है.

पेयजल सप्लाई पर संकट: पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सिंघल का कहना है कि बाढ़ के उफान का सबसे बड़ा असर जलदाय विभाग की व्यवस्था पर पड़ा. मेज नदी पर बने पुलिया पर स्थित पंप हाउस पूरी तरह से बह गया. तीन पैनल और दो बड़े पंप सेट नदी में बह गए. इस कारण लाखेरी कस्बे की पेयजल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई है. विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति व्यवस्था के सुचारू होने में अभी वक्त लगेगा. उधर, बूंदी शहर के कई हिस्सों में बाढ़ और तेज बारिश के बाद बिगड़े हालातों के चलते पिछले तीन-चार दिनों से पेयजल की आपूर्ति बाधित है. लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं.

बिजली व्यवस्था भी प्रभावित: नदी किनारे लगे बिजली के खंभे बाढ़ के चलते गिर गए. साथ ही पास ही स्थित बालाजी का एक प्राचीन मंदिर भी धराशायी हो गया. पुलिया के क्षतिग्रस्त होने और पेयजल व विद्युत आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गांवों को जोड़ने वाली यह पुलिया लाखेरी क्षेत्र का एक अहम संपर्क मार्ग है. फिलहाल, लोग वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं. पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सिंघल का कहना है कि मरम्मत कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा. विभागीय टीमें मौके पर तैनात हैं. क्षति का आकलन किया जा रहा है.

