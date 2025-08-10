Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

कोसी का जलस्तर बढ़ने से मधेपुरा के हालात बेकाबू, सड़कों पर पानी, नाव बनीं जिंदगी की डोर - MADHEPURA FLOOD

कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड में बाढ़ ने तबाही मचा दी है. जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

मधेपुरा में बाढ़. हर तरफ पानी ही पानी
मधेपुरा में बाढ़. हर तरफ पानी ही पानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read

मधेपुरा : कोसी बैराज से लगातार हो रहे जल प्रवाह और डिस्चार्ज के कारण मधेपुरा जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का कहर तेज हो गया है. कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हो चुके हैं. बाढ़ के पानी ने अब ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ घरों और स्कूलों में भी दस्तक दे दी है.

मधेपुर में बाढ़: आलमनगर और चौसा प्रखंड के कई निचले गांव, खासकर फुलौत पूर्वी व पश्चिमी, समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है. स्कूलों में पानी भर जाने से शैक्षणिक गतिविधियां भी ठप हो चुकी हैं. ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ का पानी अचानक बढ़ा और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला.

कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से मधेपुरा में बाढ़ (ETV Bharat)

सड़कों पर पानी: लोगों ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ गया है, जिससे इन क्षेत्रों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है. लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. नाव ही अब इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र साधन बचा है.

मधेपुरा में बाढ़ पीड़ित महिलाएं
मधेपुरा में बाढ़ पीड़ित महिलाएं (ETV Bharat)

"दिन में तो प्रशासन की ओर से कुछ नावों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन शाम ढलते ही हर तरह की आवाजाही रुक जाती है. रात के समय अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना असंभव हो जाता है. इससे लोगों की जान पर बन आती है." -ग्रामीणों

पशु के लिए चारा का संकट: बाढ़ से न केवल इंसान प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पशुधन और चारा संकट भी गहराता जा रहा है. ग्रामीण लगातार प्रशासन से पशु चारे, राहत सामग्री और नाव संचालन की व्यवस्था बेहतर करने की मांग कर रहे हैं.

नाव से सामान उतारे बाढ़ पीड़ित
नाव से सामान उतारे बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

"जिला प्रशासन पूरी तरह एलर्ट मोड पर है. बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नाव परिचालन, मानवीय राहत सामग्री, पशु चारा वितरण सहित तमाम आवश्यक सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है." -तरणजोत सिंह, जिलाधिकारी, मधेपुरा

कोसी नदी में उफान: डीएम ने यह भी बताया कि आलमनगर, चौसा और पुरैनी जैसे बाढ़-प्रभावित प्रखंडों के दर्जनों पंचायतें हर साल कोसी नदी की उफान से प्रभावित होती हैं. ऐसे में इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं. प्रशासन हर हाल में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है.

ये भी पढ़ें

बिहार में बाढ़ मचा रही तबाही, दानापुर के तीन लाख लोग प्रभावित, खगड़िया में पानी के बीच रक्षाबंधन

मधेपुरा : कोसी बैराज से लगातार हो रहे जल प्रवाह और डिस्चार्ज के कारण मधेपुरा जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का कहर तेज हो गया है. कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हो चुके हैं. बाढ़ के पानी ने अब ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ घरों और स्कूलों में भी दस्तक दे दी है.

मधेपुर में बाढ़: आलमनगर और चौसा प्रखंड के कई निचले गांव, खासकर फुलौत पूर्वी व पश्चिमी, समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है. स्कूलों में पानी भर जाने से शैक्षणिक गतिविधियां भी ठप हो चुकी हैं. ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ का पानी अचानक बढ़ा और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला.

कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से मधेपुरा में बाढ़ (ETV Bharat)

सड़कों पर पानी: लोगों ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ गया है, जिससे इन क्षेत्रों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है. लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. नाव ही अब इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र साधन बचा है.

मधेपुरा में बाढ़ पीड़ित महिलाएं
मधेपुरा में बाढ़ पीड़ित महिलाएं (ETV Bharat)

"दिन में तो प्रशासन की ओर से कुछ नावों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन शाम ढलते ही हर तरह की आवाजाही रुक जाती है. रात के समय अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना असंभव हो जाता है. इससे लोगों की जान पर बन आती है." -ग्रामीणों

पशु के लिए चारा का संकट: बाढ़ से न केवल इंसान प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पशुधन और चारा संकट भी गहराता जा रहा है. ग्रामीण लगातार प्रशासन से पशु चारे, राहत सामग्री और नाव संचालन की व्यवस्था बेहतर करने की मांग कर रहे हैं.

नाव से सामान उतारे बाढ़ पीड़ित
नाव से सामान उतारे बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

"जिला प्रशासन पूरी तरह एलर्ट मोड पर है. बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नाव परिचालन, मानवीय राहत सामग्री, पशु चारा वितरण सहित तमाम आवश्यक सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है." -तरणजोत सिंह, जिलाधिकारी, मधेपुरा

कोसी नदी में उफान: डीएम ने यह भी बताया कि आलमनगर, चौसा और पुरैनी जैसे बाढ़-प्रभावित प्रखंडों के दर्जनों पंचायतें हर साल कोसी नदी की उफान से प्रभावित होती हैं. ऐसे में इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं. प्रशासन हर हाल में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है.

ये भी पढ़ें

बिहार में बाढ़ मचा रही तबाही, दानापुर के तीन लाख लोग प्रभावित, खगड़िया में पानी के बीच रक्षाबंधन

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN MADHEPURAMADHEPURARISING WATER LEVEL OF KOSIमधेपुर में बाढ़MADHEPURA FLOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.