मधेपुरा : कोसी बैराज से लगातार हो रहे जल प्रवाह और डिस्चार्ज के कारण मधेपुरा जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का कहर तेज हो गया है. कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हो चुके हैं. बाढ़ के पानी ने अब ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ घरों और स्कूलों में भी दस्तक दे दी है.

मधेपुर में बाढ़: आलमनगर और चौसा प्रखंड के कई निचले गांव, खासकर फुलौत पूर्वी व पश्चिमी, समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है. स्कूलों में पानी भर जाने से शैक्षणिक गतिविधियां भी ठप हो चुकी हैं. ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ का पानी अचानक बढ़ा और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला.

सड़कों पर पानी: लोगों ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ गया है, जिससे इन क्षेत्रों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है. लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. नाव ही अब इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र साधन बचा है.

"दिन में तो प्रशासन की ओर से कुछ नावों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन शाम ढलते ही हर तरह की आवाजाही रुक जाती है. रात के समय अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना असंभव हो जाता है. इससे लोगों की जान पर बन आती है." -ग्रामीणों

पशु के लिए चारा का संकट: बाढ़ से न केवल इंसान प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पशुधन और चारा संकट भी गहराता जा रहा है. ग्रामीण लगातार प्रशासन से पशु चारे, राहत सामग्री और नाव संचालन की व्यवस्था बेहतर करने की मांग कर रहे हैं.

"जिला प्रशासन पूरी तरह एलर्ट मोड पर है. बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नाव परिचालन, मानवीय राहत सामग्री, पशु चारा वितरण सहित तमाम आवश्यक सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है." -तरणजोत सिंह, जिलाधिकारी, मधेपुरा

कोसी नदी में उफान: डीएम ने यह भी बताया कि आलमनगर, चौसा और पुरैनी जैसे बाढ़-प्रभावित प्रखंडों के दर्जनों पंचायतें हर साल कोसी नदी की उफान से प्रभावित होती हैं. ऐसे में इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं. प्रशासन हर हाल में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है.

