नाव और रस्सी के सहारे चल रही है जिंदगी, खगड़िया में हर तरफ बाढ़ का पानी, कहीं से राहत नहीं - BIHAR FLOOD

खगड़िया में बाढ़ ने तबाही मचा दी है. गांव पानी में डूब गए हैं. लोग भूखे-प्यासे है. लोग रस्सियों के सहारे जान बचा रहे हैं.

खगड़िया में बाढ़
खगड़िया में बाढ़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 2:57 PM IST

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में गंगा सहित सात नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने हालात को गंभीर बना दिया है. पूरा जिला बाढ़ की चपेट में आ चुका है. जिले के लगभग सभी प्रखंडों में पानी भर चुका है. सड़कों से लेकर गलियों तक और घरों से लेकर खेतों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. लोग अपने घरों को छोड़कर छतों और बांधों पर रहने को मजबूर हैं.

बाढ़ में फंसे हजारों परिवार: खगड़िया जिला पहले से ही अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील रहा है. यह जिला गंगा, कोसी, बागमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक और अन्य छोटी नदियों के बीच बसा हुआ है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार हालात और भी बदतर हैं. प्रशासन की तरफ से मदद न मिल पाने के कारण लोगों की समस्याएं और भी भयावह हो गई हैं.

खगड़िया में बाढ़ (ETV Bharat)

रस्सी पकड़ कर जान बचा रहे हैं लोग!: ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पाया गया कि जिले में सबसे अधिक प्रभावित इलाका गोगरी प्रखंड के बोरना गांव और माधवपुर पंचायत है. यहां हालात इस कदर खराब हैं कि लोग गांव से बाहर निकलने के लिए सड़कों पर पेड़ों के सहारे मोटी रस्सी बांधकर उसका सहारा ले रहे हैं. महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे-छोटे बच्चे उसी रस्सी के सहारे नदी की तेज धार को पार करने को मजबूर हैं.

"सिलेंडर भरवाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. लेकिन, रास्ते में सिर्फ पानी और कीचड़ है. कितनी परेशानी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है. सब भगवान भरोसे चल रहा है." - रेखा देवी

खगड़िया में हर तरफ पानी ही पानी
खगड़िया में हर तरफ पानी ही पानी (ETV Bharat)

ना खाना, ना पानी, ना नाव: मुरादपुर गांव की रहने वाली सोनी देवी ने ईटीवी संवाददाता से बातचीत के दौरान फूट-फूट कर रो पड़ीं. उन्होंने बताया कि दो दिन से हमने कुछ नहीं खाया है. न तो सरकार की तरफ से कोई नाव दी गई है, न खाना, न पानी. घर में पानी घुस गया है. अब मायके जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

बाढ़ राहत की व्यवस्था नाकाफी: ग्रामीणों का आरोप है कि इस बार की बाढ़ में सरकार की ओर से कोई ठोस सहायता नहीं मिली है. पहले जब पानी घरों में भरता था, तब लोग छत पर अस्थायी टेंट बनाकर रहते थे और सरकार द्वारा कम से कम पेयजल की व्यवस्था हो जाती थी. इस बार तो वह भी नहीं हो पा रही है.

घर से सामान लेकर जाते ग्रामीण
घर से सामान लेकर जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

"अबकी बार सरकार ने पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की है. पहले छत पर रह लेते थे. इस बार वहां भी पानी भर गया है. न नाव है, न मदद." - परशुराम, बोरना गांव

बच्चों की जान जोखिम में: सबसे दुखद और चिंताजनक स्थिति मुरादपुर गांव में देखने को मिली. जहां छोटे-छोटे बच्चे भी तेज धार में बंधी रस्सी पकड़ कर स्कूल या किसी जरूरत के लिए बाहर जाते नजर आए.

"घर में पूरी तरह से पानी भर गया है. ना चूड़ा मिला, ना पानी, ना नाव की व्यवस्था. नेता लोग चुनाव के समय आते हैं. लेकिन, अब कोई नहीं दिखता." - मोहम्मद सैफी, तेमथा करारी

कुछ इस तरह पानी के रास्ते जाते बच्चे
कुछ इस तरह पानी के रास्ते जाते बच्चे (ETV Bharat)

जानमाल का होगा नुकसान: माधवपुर के समाजसेवी लाल रतन ने बताया कि बाढ़ की यह स्थिति अंचलाधिकारी द्वारा नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बनी है. नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. अगर जल्द नावों की व्यवस्था नहीं हुई तो यहां जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है.

"बाढ़ग्रस्त इलाकों की निगरानी की जा रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए." - सुनंदा कुमारी,अनुमंडल पदाधिकारी

रस्सी पकड़कर आते-जाते लोग
रस्सी पकड़कर आते-जाते लोग (ETV Bharat)

जरूरत है तत्काल राहत की: इस आपदा में सबसे अधिक जरूरत है, नावों की व्यवस्था, पीने के साफ पानी की आपूर्ति, राहत शिविरों का संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं की. साथ ही यह भी जरूरी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता भी जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करें न कि सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहें.

मवेशी के लिए चारा की किल्लत
मवेशी के लिए चारा की किल्लत (ETV Bharat)

नदियों का बढ़ा जलस्तर: गंगा और कोसी नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा बूढ़ी गंडक, गंडक, कमला बलान और महानंदा जैसी नदियों के जलस्तर में इजाफा हुआ है. बिहार में मानसून लगातार सक्रिय है. साथ ही नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश के कारण बिहार में नदियां उफान पर है. बनारस हो रही लगातार बारिश से बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है.

